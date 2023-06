Madonna zaradi resne bakterijske okužbe več dni na intenzivni negi.

Pevko Madonno so v soboto našli neodzivno in jo odpeljali v bolnišnico, poroča Page Six. Pevka naj bi bila najmanj eno noč intubirana, nato pa so ji odstranili inkubacijsko cevko. Sedaj je pri zavesti in okreva. Portal še poroča, da je Madonni v bolnišnici ves čas ob strani stala njena hči Lourdes Leon.

Novico je potrdil Madonnin dolgoletni manger Guy Oseary, ki je na Instagramu zapisal, da je njegova stranka "razvila resno bakterijsko okužbo, zaradi katere je bila več dni na oddelku za intenzivno nego." Dodal je, da je pevka še vedno pod zdravniško oskrbo in pričakujejo njeno popolno okrevanje. "V tem času moramo ustaviti vse obveznosti, vključno s turnejo. Takoj, ko bomo imeli več podrobnosti, jih bomo z vami delili, vključno z novimi datumi začetka turneje in drugimi prestavljenimi šovi," je še zapisal.