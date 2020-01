Madonna zaradi zdravstvenih težav odpovedala že osmi koncert

V sklopu svetovne turneje Madame X pa to ni njena prva odpoved koncerta. Svoje oboževalce je prej razočarala že sedemkrat, med drugim v New Yorku, Los Angelesu, Bostonu, Miamiju in Parizu. Razlogi so bili različni, od težav v produkciji in časovnih omejitev, do nepojasnjenih poškodb.