Madonna bo zaradi želje po večjem nadzoru nad zgodbo režirala svoj biografski film

"Imela sem izjemno življenje, zato moram posneti izjemen film," je povedala 63-letna pop zvezdnica Madonna , ki je med drugim znana po uspešnicah Like a Prayer in Live to Tell.

"To je obenem preventivni napad, saj je veliko ljudi poskušalo posneti film o meni," je nadaljevala in dodala: "Večinoma so bili to mizogini moški. Zato sem naredila ta korak in rekla: 'Nihče ne bo pripovedoval moje zgodbe, razen mene."

V igri za vlogo Madonne so bile Florence Pugh, Alexa Demie in Odessa Young, vlogo pa je na koncu dobila Julia Garner, ki je najbolj znana po vlogah v televizijski seriji Ozark in filmu Inventing Anna.

Projekt je bil sicer prvič napovedan septembra 2020. Madonna je takrat povedala, da želi s tem, ko je v središče postavila glasbo, "predstaviti neverjetno potovanje, na katerega jo je življenje popeljalo kot umetnico, glasbenico, plesalko, kot človeško bitje, ki si poskuša utirati pot v tem svetu".

Za razliko od mnogih svojih slavnih glasbenih kolegov Madonna želi tudi obdržati pravice do svojih pesmi. Na vprašanje, zakaj zavrača kakršen koli razmislek o prodaji svojega kataloga pesmi, je za Variety povedala: "Ker so to moje pesmi. Lastništvo je vse, kajne?"

Vse več glasbenikov se sicer odloča za prodajo pravic do svojih pesmi, med njimi so Bob Dylan, Bruce Springsteen, Red Hot Chili Peppers, Shakira, Tina Turner in številni drugi. Ameriška glasbena založba Warner Chappell Music naj bi za 250 milijonov evrov pridobila pravice do celotnega opusa leta 2016 umrlega legendarnega pop glasbenika Davida Bowieja.