Madonni Instagram izbrisal neprimerno objavo o koronavirusu

Madonna je že večkrat spregovorila o koronavirusu in pandemiji, izjave so zmeraj močno odmevale med sledilci. Nazadnje je to storila na posnetku, ko sedi v domači banji.

Instagram je video z neprimerno vsebino zameglil in dopisal opozorilo: ''Napačne informacije!'' Uporabnike pa je preusmeril na stran, na kateri je zapis, ki trditve iz Madonninega videa ovrže ter poudari, da cepiva še ni na tržišču. Njena objava je bila kasneje izbrisana, vendar šele, ko so njeni oboževalci jasno izrazili nestrinjanje z vsebino, ki jo je objavila. Med njimi je bila tudi pevka Annie Lennox, ki je napisala, da je to, kar trdi Madonna, popolna norost: ''Ne morem verjeti, da podpiraš to nevarno govoričenje!''Napisala je še, da močno upa, da so njen profil na družbenem omrežju napadli hekerji, saj ni mogla verjeti temu, kar je pevska kolegica delila s sledilci.