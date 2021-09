Madonnin sin David dopolnil 16 let

Madonna je rojstni dan svojega sina Davida Banda proslavila tudi na družbenih omrežjih, kjer je z zvestimi oboževalci in sledilci delila družinski mejnik. Najstnik je 16 let dopolnil 24. septembra, zdaj pa je njegova slavna mama objavila fotografije s praznovanja. Kot je zapisala, so praznovali na njihovem novem dvorišču, povedala pa je tudi, da je veliko stvari, za katere so hvaležni.

63-letna kraljica popa je v novo objavo združila kar nekaj rojstnodnevnih fotografij, med drugim dve fotografiji, na katerih pozira v sinovem objemu. Delila je tudi fotografijo, na kateri je bilo ogromno pisanih balonov in en večji balon, ki so ga sestavljale črke sinovega imena. Pokazala je tudi bogato obloženo mizo in slavnostno dekoracijo, kot je razvidno s fotografij, pa je Madonna na sinovo zdravje nazdravila s kozarcem šampanjca.