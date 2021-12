Madonnin sin pod umetniškim imenom Rhed prodaja svoja likovna dela

Rocco Ritchie svoje umetnine prodaja za večje zneske, svojo pravo identiteto pa je skril za umetniškim imenom. Sin Madonne in Guyja Ritchieja je na svoji likovni poti zelo uspešen, po razstavah v londonski galeriji dela prodaja za nekaj deset tisoč evrov.

Madonnin sin Rocco Ritchie je uspešen umetnik. Odločil se je, da mamine prepoznavnosti ne bo izkoriščal in se tako spretno skril za imenom Rhed. 21-letnik, ki se je rodil v pevkini zvezi z režiserjem Guyjem Ritchiejem, svoja likovna dela razstavlja v eni od londonskih galerij, umetnine pa se že prodajajo za večje zneske, kupci so za njih odšteli tudi več deset tisoč evrov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

''Rhed je mlad umetnik, čigar kulturno ozadje je raznoliko in nekonvencionalno,'' je zapisano v umetnikovi biografiji na strani londonske sodobne galerije Tanya Baxter. ''V otroštvu je bil razpet med New Yorkom in Londonom, kar mu je ponudilo eklektično in raznoliko umetniško ozadje,'' je še navedeno.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Njegova prva razstava v galeriji je bila na ogled julija 2018. Takrat so organizatorji izdali, da se umetnik šola na šoli Central Saint Martins v Londonu. Ustvarja znotraj novega žanra brikolažne umetnosti z ekspresionističnim žarom in ulično energijo. To dejstvo ne preseneča, saj se je najprej ukvarjal z grafitarstvom, zato v njegovih delih vidimo vzporednice z Basquiatom in Banksyjem.