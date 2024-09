Madonnina bivša partnerka razkrila, kako se je počutila, ko sta bili par: Noro

"Mislim, ne boš rekel ne Madonni v 90-ih. Počutila sem se kot prostitutka na visokem nivoju" se je spominjala. "Joj, žena me bo ubila," se je Shimizu šalila, pri čemer je imela v mislih ženo Michelle Harper , s katero sta se poročili leta 2014. Shimizu se je tega obdobja v svojem življenju dotaknila tudi nekoliko prej: "Ni šlo za čustveno vez, temveč za to, da druga drugo popeljeva do vrhov spolne ekstaze. Všeč mi je bilo dejstvo, da sem bila na roki te ženske. Vzburilo me je, ko so me poklicali v njeno sobo, ko si je zaželela seksa," je zapisala.

Jolie naj bi leta 1997 za revijo Girlfriends povedala, da bi se v manekenko lahko globoko zaljubila. "Verjetno bi se poročila z Jenny Shimizu, če se ne bi poročila s svojim možem," je dejala in pri tem imela v mislih svojega nekdanjega Jonnyja Leeja Millerja."Vanjo sem se zaljubila takoj, ko sem jo videla," je dodala.

"To obdobje je bilo tako noro in zabavno. V določenih trenutkih je bilo res nekaj iskrenega," je dejala Shimizu. "Spomnim se, da so me prijatelji odpeljali na Times Square in rekli: 'Poglej!' Takrat sem bila del kampanje Banana Republic in pod njo je pisalo 'Ameriška lepotica' in prvič v življenju so me opisali kot Američanko in lepotico," je še dejala in zaključila:"Biti Japonka, biti lezbijka v Ameriki ni najlažje, zato sem res hvaležna za to priložnost."