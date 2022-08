Madonnina hčerka izdala svojo prvo skladbo .

"Nimam specifičnega cilja," je o svoji prihodnosti in karieri v preteklem letu dejala Leonova in dodala, da jo poleg manekenstva zanima tudi ples in igra.

"Mislim, da bi morala najti vlogo, ki se ne preveč razlikuje od mene. Iskreno povedano, igralci me precej živcirajo in nisem rada v njihovi družbi. Kar pa se tiče glasbe, znam peti, a me petje ne zanima," je iskreno pripomnila in dejala, da morda tako čuti prav zaradi tega, ker je njena mama tako prisotna v glasbeni industriji. A zdi se, da je 25-letnica v letu dni svoja prepričanja nekoliko spremenila.