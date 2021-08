Madonnina hči: Nisem bogat otrok brez talenta

24-letna manekenka in glasbenica, ki sledi stopinjam slavne mame, ima za ljudi jasno sporočilo: "Ljudje mislijo, da sem zgolj otrok bogatih staršev, ki nima talenta, a to ne drži!" Lourdes Leon je to v preteklosti tudi dokazala, ko se je pojavila na naslovnici modne revije Vogue, ukvarja pa se tudi z glasbo in plesom.

Lourdes Leon, hči legendarne Madonne in igralca Carlosa Leona, je v družbi manekenk Kaie Gerber in Belle Hadid nedavno krasila naslovnico prestižne modne revije Vogue. 24-letnica, ki se med drugim ukvarja tudi s plesom in glasbo, je v intervjuju za revijo dejala, jo mnogi vidijo zgolj kot otroka slavnih staršev, kar jo zelo moti. "Ljudje mislijo, da sem zgolj otrok bogatih staršev, ki nima talenta, a to ne drži," je poudarila in dodala, da trdo dela za svoj denar ter da se ne zanaša na bogate starše. Lola, kot Lourdes kličejo bližnji, si je namreč sama plačala šolnino, prav tako pa mlada ustvarjalka ne živi več doma, temveč v Brooklynu. "Želim se obkrožiti s kreativno energijo, ki jo ponuja soseska Bushwick." Poleg modnega sveta jo je med šolanjem nek profesor navdušil tudi za ples. "Pokazal mi je, da lahko s telesom osmisliš prostor okoli sebe in ga spremeniš," je dejala Lourdes, ki je leta 2019 presenetila s spotakljivim nastopom v Miamiju.