Madonnina hči za debi na rdeči preprogi kazala popek in poraščeno pazduho

Lourdes pa ni bila edina, ki se je letos prvič udeležila tega dogodka. Svoj debi na slavnostni preprogi so obeležili še Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Naomi Osaka, Simone Biles, Natalia Bryant, Amanda Gorman in drugi.

Lourdes Leon se je letos prvič udeležila svečanega dogodka v newyorškem metropolitanskem muzeju umetnosti, ki ga obiščejo največje zvezde iz sveta zabave, filma, glasbe, umetnosti in mode. 24-letnica je za to priložnost izbrala bleščečo kreacijo v barvi fuksije modnega oblikovalca Jeremyja Scotta , ki ustvarja za modno hišo Moschino. Zgornji del je spominjal na bikini kopalke, spodnji del pa je združila z barvno ujemajočim krilom.

Medtem ko se njena slavna mama, kraljica popa Madonna, letošnjega dogodka ni udeležila, je Lourdes s svojo prisotnostjo nedvomno pustila vtis, ko je v drzni opravi kazala popek in pozirala s poraščeno pazduho. Prvorojenka 63-letne Madonne, ki ima sicer še pet otrok, je v preteklosti na družbenih omrežjih že večkrat pokazala, da se pod pazduho ne brije, zato je bila na družbenih omrežjih večkrat tarča kritik. A po mnenju nekaterih bi za takšno priložnost, kot je gala dogodek, lahko naredila izjemo in se pobrila.

Letošnja pravila so zaradi specifične situacije, kot je hitro širjenje koronavirusa, od zvezdnikov zahtevala, da so nosili zaščitne maske (sneli so jih le, ko so jedli in pili ter ob fotografiranju), vstop pa je bil omogočen zgolj tistim, ki so predhodno predložili dokazilo o cepljenju.