Madonnini hčeri Lourdes preprečili vstop na modno revijo priznanega oblikovalca

Madonnina hči Lourdes , ki je v preteklosti že poslovno sodelovala z modno znamko Marc Jacobs, dolgo zgodovino s podjetjem pa ima tudi njena mati, se je morala soočiti z zavrnitvijo in se pred vrati, kjer je potekala predstavitev nove kolekcije, obrniti. 26-letnica je namreč zamudila začetek prireditve, zato so jo varnostniki že na vhodu odslovili.

Kmalu po neljubem dogodku je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek dogajanja pred vrati orožarne Park Avenue, kjer se je že odvijala modna revija. Lourdes je prikorakala do vhodnih vrat, kjer so jo ustavili varnostniki, nato pa je moč slišati moški glas, ki pove, da je ta na dogodek prišla natančno ob uri, ti pa so bili jasni, da se je tudi revija pričela točno.