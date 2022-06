Madonno bo najverjetneje upodobila Julia Garner

Madonna je že leta 2020 razkrila, da piše scenarij za prihajajoči biografski film o svojem življenju in potrdila, da bo sodelovala tudi pri režiji in produkciji. Projekt je opisala kot vizualno avtobiografijo.

Oktobra 2020 je na družbenem omrežju Instagram objavila, da so se začele avdicije za vloge v filmu, iščejo pa tudi igralko, ki bo zaigrala glavno vlogo. Pripela je tudi videoposnetek, na katerem v glasbenem studiu pleše na svojo pesem Burning Up iz leta 1983. "Avdicije za moj film so surrealna izkušnja, ampak uživam ob plesanju na klasike," je takrat zapisala. Takrat je tudi namignila, da bi v filmu lahko zaigrala Julia Fox , takratno dekle Kanyeja Westa , ki naj bi se dogovarjala za vlogo Madonnine najboljše prijateljice, igralke Debi Mezer .

57-letna Mezerjeva je meseca maja v intervjuju za revijo People dejala, da jo kraljica popa navdihuje: "Najin odnos je zelo osebni. Ljudje me vedno sprašujejo o Madonni. Ona je moja draga prijateljica, ki je zelo dobra mama in dobra oseba. Jaz nimam toliko energije, da bi počela vse to, kar ona počne. Navdihuje me, ker je neverjetno kreativna in pametna. Vedno se veselim zanjo."