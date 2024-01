Madonno tožita oboževalca, ker je koncert začela z dveurno zamudo

Michael Fellows in Jonathan Hadden v tožbi proti Madonni trdita, da je 65-letnica 13. decembra na oder v brooklynskem Barclays Centru prišla šele ob 22.45, kar je dve uri in 15 minut po načrtovanem začetku ob 20.30, poroča spletna stran NBC mreže. Njena zamuda je obiskovalcem povzročila nevšečnosti, zato sta se odločila za tožbo.

Zamaknjen začetek je pomenil, da se je koncert končal šele okoli 1. ure zjutraj, zaradi česar so oboževalci imeli možnost "omejenega javnega prevoza, omejene skupne vožnje" oziroma "višje stroške javnega in zasebnega prevoza ob tej pozni uri," sta zapisala odvetnika Richard Klass in Marcus Corwin.

Ker je bil koncert v sredo zvečer, v tožbi navajata še, da je moralo veliko ljudi, ki so se ga udeležili, "zgodaj vstati, da so šli v službo in/ali naslednji dan poskrbeli za svoje družinske obveznosti". Kraljica popa je navedena kot obtožena pod imenom Madonna Louise Ciccone, tožijo pa jo skupaj s promotorji dogodkov Live Nation in Barclays Center.