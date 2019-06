Madrid, španska prestolnica, ki ljubi nogomet

Približuje se finale najbolj elitne nogometne lige. Letošnji finale Lige prvakov, ki bo v Madridu na novem stadionu Atletico Madrida, bo prvič po petih letih brez španskega kluba. Že 11 let se ni zgodilo, da bi se v najprestižnejšem finalu soočila dva angleška kluba, a Španci se ne pustijo motiti - Španci so narod, ki ljubijo nogomet, kar so dokazali tudi z gostovanjem zaključne tekme Lige prvakov.

Dom Atletica Madrid Wanda Metropolitana, kjer bo potekal finale Lige prvakov. FOTO: osebni arhiv

Madrid je mesto, ki ljubi nogomet in s svojimi nogometaši diha skozi celotno sezono, se je prelevil v trenutno najbolj nogometno mesto na svetu. Njegove glavne znamenitosti so obarvano zeleno, povsod so replike najprestižnejšega pokala Lige prvakov in prav vse se vrti okoli enega najbolj priljubljenih športov v Evropi.

Gran Via FOTO: Shutterstock

Skriti aduti: Madrid v resnici ni nič posebnega Madrid poleg nogometa nudi še veliko več. In kot pravi španski zapis, ima Madrid prav poseben ritem, posebno 'dušo', ki osvoji vsakega, ki mesto kdaj obišče: "Madrid v resnici ni nič posebnega. Nima velike reke. Nima visokih nebotičnikov. Niti veličastnih ruševin. Nima morja. Madridu manjka veliko stvari. A Madrid ima ljudi na ulicah, ima skrivnostne kotičke, ima raznolikost, kontraste, nenehno zabavo. In ima svoje navade. Splača se zjutraj zbuditi dovolj zgodaj - samo enkrat - da doživiš en dan v Madridu." In res je. Čeprav Madrid ne slovi po določeni znamenitosti, kot je Eifflov stolp v Parizu ali Big Ben v Londonu, je nekaj posebnega. Madrid nudi marsikaj in kot pravijo mnogi, je prav prestolnica tista, v kateri najbolje spoznaš špansko kulturo in njihove navade. Eno najbolj sončnih mest v Evropi Potep po enem najbolj sončnih mest v Evropi (v povprečju ima kar 2769 ur sonca na leto, Ljubljana ima povprečno 1712 ur na leto) je najbolje začeti pri Plazi de España, nadaljujevati po Gran Vii, si vmes ogledati Puerta del Sol in Plazo Mayor. Po vrnitvi na Gran Vio preko Plaze Callao se mestni vrvež nadaljuje proti Plazi Cibeles in znamenitemu parku Retiro ter legendarnemu muzeju Prado in železniški postaji Atocha, ki pod veliko kupolo skriva manjši botanični vrt. Ogleda vredna je tudi kraljeva palača in egiptovski tempelj Templo de Debod.

Plaza Espana FOTO: Shutterstock

Plaza de España Velik kvadraten trg na začetku glavne ulice Gran Via je ena najbolj priljubljenih turističnih točk, ki jo krasi velik kip legendarnega pisatelja Cervantesa. Na vznožju Plaze de España je stolpnica Torre de Madrid, ki s svojimi 142 metri velja za eno najvišjih stavb v španski prestolnici. Gran Via Glavna ulica Gran Via, je tista, ki nikoli zares ne spi. Čeprav je stara že sto let, se ponaša z mladostnim vzdušjem, kjer vsak najde nekaj zase. Polna je trgovin, ki so nastanjene v mogočnih mestnih stavbah iz prejšnjega stoletja. Bolj glamurozne Zare ali H&M-a verjetno ne boste našli. Tako na Gran Vii kot v manjših ulicah, ki se skrivajo za njo je nešteto restavracij - tako velikih kot majhnih in prav vsaka je zgodba zase. Razočarani pa ne bodo niti tisti, ki so navdušeni nad velikimi ameriškimi prehranjevalnimi verigami, ki ponujajo različno hitro prehrano. Na Gran Vii se vedno dogaja kaj zanimivega in prav nikoli ni dolgčas. Tu je tudi kino, v katerega redno zahajajo velika hollywoodska imena v okviru svetovnih premier svojih filmov.

Puerta del Sol FOTO: Shutterstock

Puerta del Sol Eden najbolj znanih trgov v Madridu slovi predvsem po tem, da se prav tu nahaja sredina Pirenejskega polotoka. Tu je poleg različnih restavracij in trgovin tudi središče uličnih umetnikov in zabavljačev, ki popestrijo utrip sončnega mesta. Trg krasi znameniti kip medveda in drevesa navadne jagodičnice, kar predstavlja tudi simbol Madrida. Puerta del Sol je ena glavnih lokacij, kjer poteka intenzivna promocija velikega finala. Poleg otvoritvenih brezplačnih koncertov velikih imen latinske in plesne glasbe (Sebastian Yatra, Juan Magan, Carlos Vives, Dimitri Vegas & Like Mike), je tu pred začetkom finala Lige prvakov še veliko drugih aktivnosti.

Plaza Mayor FOTO: Shutterstock

Plaza Mayor Na čudoviti plazi Mayor, kvadratnem trgu, obdanem s srednjeveško stavbo, so zdaj postavili veliko nogometno igrišče, na katerem se dogaja kar nekaj različnih tekmovanj. Potekalo je tudi nogometno tekmovanje v sodelovanju z Mednarodno nogometno zvezo za celebralno paralizo. Plaza Mayor je sicer stara že 400 let in s svojimi 237 balkoni očara na prvi pogled. Plaza Cibeles Plaza Cibeles, ki je z leti postala ikona Madrida, je tudi osrednji prostor, kjer svoje zmage proslavljajo nogometaši kluba Real Madrid. Krožišče se ponaša z mogočnim kipom vojvodinje Kibele, frigijsko boginjo iz rimskih časov. Na robu krožišča stoji palača Cibeles, v kateri je zdaj domovanje našla španska pošta. Tu je tudi muzej pošte in telekomunikacij.

PLaza Cibeles FOTO: Shutterstock

Park Retiro Ogromen park iz 19. stoletja, ki ga krasi jezero, na katerem tako domačini kot turisti radi posedajo v simpatičnih modrih čolnih, je oaza miru španske prestolnice. Domačini so tisti, ki znajo park resnično izkoristiti - tu se družijo po službi, največkrat pa se v park odpravijo med vikendi, kjer posedajo in poležavajo na odejah in z družbo ali družino uživajo v brezdelju. Tu je bil v 15. stoletju tudi samostan San Jeronimo z majhno palačo, kamor se je odmaknila kraljeva družina, ko so potrebovali počitek od mestnega vrveža. Retiro je znan tudi po kristalni palači iz leta 1897, v kateri se je zvrstilo že veliko število različnih razstav. V Retiru pa se 'bohoti' tudi kip padlega angela, ki je edini kip Luciferja na svetu. Muzej Prado Prado je glavni španski narodni muzej, v katerem domuje znamenita Guernica Pabla Picassa. Prado hrani tudi različna dela priznanega španskega umetnika Francisca Goye in Salvadorja Dalija. Poleg Picassove Guernice je eno najbolj znamenitih del tudi Las Meninas Diega Valazqueza.

Železniška postaja Atocha FOTO: Shutterstock

Železniška postaja Atocha V neposredni bližini muzeja Prado je največja železniška postaja Atocha, ki jo je 11. marca 2004 zaznamoval teroristični napad. V središču ogromne kupole železniške postaje se skriva botanični vrt v velikosti 4000 kvadratnih metrov, kjer se je okoli sedem tisoč rastlin ter ribnik z zlatimi ribicami in želvami. Kraljeva palača Rezidenca španske kraljeve družine ponuja pravo potovanje skozi zgodovino. Sicer kraljeva družina tu ne živi več, se pa še vedno uporablja za državne slovesnosti. Palačo so leta 1738 zgradili na mestu, kjer je nekoč stala trdnjava iz 9. stoletja, katere namen je bila varovanje Toleda. Palača, ki se razprostira na 135 tisoč kvadratih ima kar 3418 sob in je po površini največja palača v Evropi. Za palačo se skriva kraljevi park, po katerem se prosto sprehajajo barvni pavi. Park je odprt za javnost, ogled palače pa je možen vsak dan (določene dni v tednu je ogled brezplačen).

Egipčanski tempelj Templo de Debod FOTO: Shutterstock

Templo de Debod Egipčanski tempelj Madrid krasi že od leta 1972. Leta 1968 je egipčanska vlada tempelj darovala Madridu, da bi ga obvarovali pred propadom, saj so Egipt takrat pestile hude poplave. Tempelj so razstavili in ga kamen po kamen sestavljali nekaj let. Tempelj je namenjen čaščenju boginje Izide, boginje ponovnega rojstva, njegova lokacija pa ponuja izjemen pogled na zahajajoče sonce.