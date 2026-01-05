Madurova trenirka viralni hit: 'Razprodana po vsem svetu'

Modne trende običajno narekujejo svetovne kampanje, modne revije in vpliv zvezdnikov ter vplivnežev, včasih pa določen kos oblačila dobi veliko pozornosti s posebnim dogodkom. To se je zgodilo tudi ob objavi fotografij venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki ga je pred kratkim zajela ameriška vojska, 63-letnik pa je poskrbel, da je navadna trenirka sive barve znamke Nike postala najbolj trendovsko oblačilo ta hip.

Fotografija Nicolasa Madura je pritegnila veliko pozornosti, neopazno pa ni ostalo niti njegovo oblačilo. FOTO: Profimedia

Fotografija, na kateri je v trenutku ujeta napeta politična situacija na eni strani in tako običajno oblačilo, primerno za prosti čas, ki ga nosi venezuelski predsednik na drugi, je pritegnila pozornost za vsako najmanj podrobnost. V rekordnem času je zaokrožila po spletu, med komentarji na družbenih omrežjih pa so se pojavile številne šale oziroma tako imenovani memi, kjer je v središču pozornosti prav trenirka.

"Odličen dan za umeščanje izdelkov, Nike! Nicolas Maduro v ameriškem pridržanju, ki nosi Nike pulover in ujemajoče se hlače svetlo sive barve. Popularna oblačila te znamke iz linije, ki je znana po toplih kosih oblačil in ikoničnih šivih," se je glasil eden od komentarjev, ob njem pa fotografija Madura in trenirke v polnem formatu.

"Razprodana po vsem svetu. Niste resni," se je ob fotografiji razprodane trenirke iz ene od spletnih trgovin glasil komentar uporabnika, drugi pa je opozoril: "To smo doživeli že z razprodanimi sončnimi očali znamke Boss, ki jih je nosil, sedaj pa to doživljamo ponovno z razprodano sivo trenirko znamke Nike."

Sledile so še objave fotografije, na kateri se Maduro v sivi trenirki sprehaja po ulici, za njim pa se vsi obračajo in skupna fotografija s Trumpom, na kateri nosita enake trenirke in nasmejana zreta v objektiv fotoaparata.

