Tuja scena

Madurova trenirka viralni hit: 'Razprodana po vsem svetu'

Washington, 05. 01. 2026 11.57 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
K.Z.
Nicolas Maduro

Ko je ameriška vojska zajela venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, zagotovo nihče ni pomislil, da bo viralni hit postala njegova obleka. Kljub resnosti situacije so družbena omrežja preplavile prirejene fotografije 63-letnega Venezuelca v trenirki znamke Nike, ta pa je postala nov modni hit po vsem svetu.

Modne trende običajno narekujejo svetovne kampanje, modne revije in vpliv zvezdnikov ter vplivnežev, včasih pa določen kos oblačila dobi veliko pozornosti s posebnim dogodkom. To se je zgodilo tudi ob objavi fotografij venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki ga je pred kratkim zajela ameriška vojska, 63-letnik pa je poskrbel, da je navadna trenirka sive barve znamke Nike postala najbolj trendovsko oblačilo ta hip.

Fotografija Nicolasa Madura je pritegnila veliko pozornosti, neopazno pa ni ostalo niti njegovo oblačilo.
Fotografija Nicolasa Madura je pritegnila veliko pozornosti, neopazno pa ni ostalo niti njegovo oblačilo.
FOTO: Profimedia

Fotografija, na kateri je v trenutku ujeta napeta politična situacija na eni strani in tako običajno oblačilo, primerno za prosti čas, ki ga nosi venezuelski predsednik na drugi, je pritegnila pozornost za vsako najmanj podrobnost. V rekordnem času je zaokrožila po spletu, med komentarji na družbenih omrežjih pa so se pojavile številne šale oziroma tako imenovani memi, kjer je v središču pozornosti prav trenirka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Odličen dan za umeščanje izdelkov, Nike! Nicolas Maduro v ameriškem pridržanju, ki nosi Nike pulover in ujemajoče se hlače svetlo sive barve. Popularna oblačila te znamke iz linije, ki je znana po toplih kosih oblačil in ikoničnih šivih," se je glasil eden od komentarjev, ob njem pa fotografija Madura in trenirke v polnem formatu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Razprodana po vsem svetu. Niste resni," se je ob fotografiji razprodane trenirke iz ene od spletnih trgovin glasil komentar uporabnika, drugi pa je opozoril: "To smo doživeli že z razprodanimi sončnimi očali znamke Boss, ki jih je nosil, sedaj pa to doživljamo ponovno z razprodano sivo trenirko znamke Nike."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledile so še objave fotografije, na kateri se Maduro v sivi trenirki sprehaja po ulici, za njim pa se vsi obračajo in skupna fotografija s Trumpom, na kateri nosita enake trenirke in nasmejana zreta v objektiv fotoaparata.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da je oblačilo pritegnilo toliko pozornosti, ni nikakršen fenomen ali nekaj neobičajnega, saj gre za tako običajen kos garderobe, da jo ima doma praktično vsak v neki različici, Madura pa se je s tem približal množicam.

nicolas maduro trenirka splet šale memi

Hugh Jackman navdušen nad posebnim darilom

sabro4
05. 01. 2026 12.51
kaj je vam novica, pod UA pa zaklenjeno za komentiranje Zelenskega NAČRT ZA ZMAGO 2.0
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
05. 01. 2026 12.46
Zadnji kos v Ljubljani.....sem že kupil.
Odgovori
0 0
Pikopiko
05. 01. 2026 12.24
Seveda pa to delajo naši levičarji, da bi preusmerili pozornost.
Odgovori
-3
1 4
Pikopiko
05. 01. 2026 12.24
Torej hočete promovirat zločinca? Ljubitelja naših levičarjev?
Odgovori
-3
1 4
8282
05. 01. 2026 12.59
Piko a vsaka reklama za Trumpa in njegovo spako od žene je pa super?
Odgovori
0 0
Wolfman
05. 01. 2026 12.18
Bleda senca Donald Trumpa. Daleč najbolj me je nasmejala tista šala in slika Donald Trumpa, ko je moral v zapor in se je na njegov račun smejala in posmehovala vsa amerika ter preostali svet!
Odgovori
+1
2 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 12.07
Ni slabe reklame...
Odgovori
+2
2 0
Blue Dream
05. 01. 2026 12.05
Toliko o današnji deb..ni družbi v kateri živimo. Namesto da bi ljudje protestirali raje afne guncajo
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
