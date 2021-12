Maggie Gyllenhaal s hčerjo na podelitvi nagrad

Maggie s 15-letno hčerjo Ramono in možem Petrom.

Maggie Gyllenhaal in Peter Sarsgaard sta na podelitev filmskih nagrad Gotham pripeljala pomembno gostjo. Slavnemu paru se je pridružila njuna 15-letna hčerka Ramona, ki se sicer ni sprehodila po rdeči preprogi, si pa je prireditev v New Yorku ogledala skupaj s starši. Za posebno priložnost je oblekla svečano črno obleko s kratkimi rokavi, medtem ko je njena mama izbrala zlato svetlečo obleko, oče pa navaden črni suknjič in belo srajco.

Družina se je dogodka udeležila zaradi nominirane drame The Lost Daughter, ki je prvi film, ki je nastal pod Maggijino režisersko taktirko, v njem pa je zaigral tudi Peter. Razlogov za veselje so imeli veliko, saj je prejela kar štiri nagrade, med njimi tudi nagrado za najboljši neodvisni film.