Magic Johnson delil fotografije iz Hrvaške: Ribe in morski sadeži so neverjetni

Legendarni košarkar lige NBA se je v družbi žene in prijateljev znova vrnil na Hrvaško. Zvezdnik, ki se že leta vrača na počitnice k našim južnim sosedom, uživa ob dobri hrani in lepotah obalnih mest, 65-letnik pa je nekaj utrinkov delil tudi na družbenih omrežjih, kjer je v pripisu zapisal, da se imajo 'super'.

Magic Johnson je navdušen nad lepotami naše južne sosede, Hrvaške, in morsko hrano, ob kateri uživa v družbi žene in prijateljev, ki z njim dopustujejo na Hrvaškem. 65-letni nekdanji košarkar se je tudi letos vrnil na počitnice na Jadransko morje, kot je zapisal na družbenem omrežju, kjer je delil tudi nekaj fotografij, pa je družba obiskala otok Hvar in mesto Split.

"Uživamo na Hrvaškem, na Hvaru in v mestu Split. Uživali smo med sprehodom po Hvaru, ki smo ga zaključili v restavraciji. V Splitu smo imeli neverjetno večerjo. Restavracije so čudovite in vsi naši obroki so bili prekrasni! Ribe in morski sadeži so tako sveži, naravnost iz morja na naše krožnike, Hrvati pa so čudoviti! Cookie, najini gosti in jaz se imamo super!" je ob fotografijah z ženo, prijatelji, splitsko trdnjavo in v restavracijah pripisal košarkarski zvezdnik.

Kot so poročali hrvaški mediji, so družbo, v kateri so igralec bejzbola Dave Winfield s soprogo in anesteziolog Tony Calloway s soprogo, igralko Vanesso Bell Calloway, opazili tudi v Trogirju.

Vsako leto obišče Dubrovnik