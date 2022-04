Magic Johnson v novem dokumentarcu o življenju s hivom in sinovem priznanju, da je gej

Legendarni košarkar Magic Johnson v navdušujočem čustvenem in iskrenem dokumentarcu, ki je sestavljen iz štirih delov, deli svojo izjemno zgodbo, pot od skromnih začetkov v Michiganu do njegovega izjemnega vzpona in uspeha v ligi NBA. Pri pripovedi o človeku, ki je dosegel najvišje vrhove slave in se dotaknil dna, sodelujejo tudi njegovi slavni prijatelji Barack Obama, Michael Jordan, Dwayne Wade in dr. Anthony Fauci.

''To je moja zgodba, ki se je pričela v michiganskem Lansingu in nadaljevala s petimi NBA-naslovi z Lakersi ter se kasneje prevesila v pot, ki sem jo prehodil kot poslovnež,'' je povedal Johnson in obenem napovedal nekoliko težjo vsebino: ''Prikazuje tudi najnižje točke mojega življenja. Ko sem sporočil, da imam hiv, so ljudje mislili, da to pomeni smrtno obsodbo. Tudi jaz sem tako mislil, trideset let kasneje pa sedim tukaj.''

Tretji del dokumentarne serije, ki nosi naslov They Call Me Magic, je posvečen diagnozi hiva, za katero je javnost izvedela leta 1991, in odločitvam, ki jih je športnik takoj sprejel zaradi strahu okolice. Bilo je ravno v času vrhunca njegove kariere v dresu Jezernikov, pravkar se je poročil z izbranko Cookie, ki je bila noseča z njunim prvim otrokom EJ-jem. Ko se je izkazalo, da soproga in deček nista okužena, mu je odleglo, hkrati pa se je spoprijel z naslednjim izzivom – postati oseba, ki bo v javnosti širila zavedanje o hivu in aidsu.

''To mi je pomenilo vse – da ozdravim in obenem pomagam ljudem, še posebej tistim v temnopolti skupnosti, saj se je virus ravno tam izjemno hitro širil. Številke smo znižali, postal sem zaščitni obraz in to me je zelo veselilo,'' se spominja. Leta 1992, ko so hiv dojemali drugače kot danes, je v javnosti vladalo napačno mnenje o tem, kako se prenaša in kdo se lahko okuži. Mnogi ljudje niso razumeli, da so ogroženi tudi otroci in da zdravila takrat niso bila prilagojena za njihovo zdravljenje. Da bi povečal ozaveščenost, se je Johnson takrat pojavil v odmevni oddaji Nickelodeona o hivu in aidsu z naslovom Pogovor z Magicom (A Conversation With Magic). Nastopil je obkrožen z otroki, med katerimi so bili nekateri pozitivni na hiv. V enem od najbolj nepozabnih trenutkov šova je Johnson potolažil sedemletno Hydeio Broadbent, ki je postala čustvena, ko je spregovorila o lastni diagnozi. Nekdanji športnik še danes prijateljuje z dekletom: ''Tako vesel sem, da so lahko vključili te posnetke in dali ljudem vedeti, koliko dela sem takrat vložil in kaj vse počnem tudi danes.''