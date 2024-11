Magrittova slika na dražbi prodana za rekordnih 115 milijonov evrov

Slika belgijskega umetnika Reneja Magritta z naslovom 'Imperij svetlobe' je bila na dražbi prodana za rekordno vsoto denarja. Slika iz leta 1954 je bila sicer po pisanju francoske tiskovne agencije AFP ocenjena na 90 milijonov evrov. Prejšnji rekord za Magrittovo delo pa je bil skoraj 75 milijonov evrov in je bil dosežen leta 2022. Magritte je na sliki upodobil hišo v noči, ki jo osvetljuje ulična svetilka, nad njo se pne modrikasto nebo. Slika sodi v serijo, v kateri je umetnik raziskoval igro svetlobe in senc.

Bila je v zasebni zbirki notranje oblikovalke Mice Ertegun, ki je iz komunistične Romunije pobegnila v ZDA, kjer je postala vplivna osebnost v svetu umetnosti. Bila je poročena s pokojnim Ahmetom Ertegunom, glasbenim mogotcem, ki je ustanovil založbo Atlantic Records. Umrla je konec lanskega leta.

Magritte (1898–1967) se je rodil v Lessinesu v Belgiji. Študiral je v Bruslju. Od leta 1927 je živel v Parizu in se priključil nadrealistom okoli Andreja Bretona. Po letu 1930 je znova živel v Bruslju. Njegove mnogokrat paradoksalne in enigmatične podobe so polne simbolov sanj, otroških spominov, hrepenenja in nedosegljive sreče, naslikane v iluzionistični perspektivi in s pozornostjo do detajla.

Uporabljal je omejeno število skrbno izbranih motivov, ne glede na to, v katerem mediju je ustvarjal. Motive, kot so na primer pipa, klobuk in oblačno nebo, je vedno znova uporabljal v različnih kombinacijah in nenavadnih kontekstih. Znan je predvsem po svojih nenavadnih kompozicijah in ustvarjanju provokativnih fantazij, ki jih je osmišljal znotraj elementov vsakodnevnega življenja.