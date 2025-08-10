Maja Šuput in sanjski Šime delila fotografije iz iste restavracije

Maja Šuput in Šime Elez sta znova sprožila ugibanja, ali se je med njima res spletla romantična povezanost. 44-letna pevka in 18 let mlajši hrvaški Sanjski moški sta na družbenem omrežju istočasno delila fotografije iz iste restavracije, kot so ugotovili pozorni oboževalci, pa naj bi se družila pred njenim nastopom v Zatonu.

Oba sta na fotografijah hrane in kozarcev z rdečim vinom, na katerih se v ozadju vidi tudi sončni zahod, označila ime iste restavracije, Elez pa je na svoji pripisal: "Ti se odloči." Pripis se je nanašal na izbiro mesa za zrezek, ki sta ga naročila.

Hrvaška zvezdnica je junija razkrila, da se je po šestih letih ločila od svojega moža in je sveže samska, o domnevni romanci s Šimetom pa je mesec pozneje za enega od hrvaških medijev povedala: "Glejte, uničila bom čarobnost, če to zdaj razkrijem. Jaz bi si želela, da ljudje presodijo sami. Ne vem, ali je moja pesem na vrhu lestvice poslušanosti zaradi pesmi same ali ker se gredo ljudje prepričati, kakšna kemija je med nama. Zato naj si vsak pogleda videospot in se odloči, če sva dobra igralca ali je med nama prava kemija."