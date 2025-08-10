Svetli način
Maja Šuput in sanjski Šime delila fotografije iz iste restavracije

10. 08. 2025

Hrvaška pevka Maja Šuput in Šime Elez, ki je sodeloval v hrvaški različici šova Sanjski moški, sta že mesec dni predmet ugibanj in govoric, da se med njima plete romantična povezanost. 44-letna pevka in 27-letnik sta skupaj nastopila v njenem videospotu, pozneje pa so ju ujeli med druženjem na razkošni jahti. Pozornim oboževalcem ni ušlo, da sta znova skupaj preživljala čas, saj sta na družbenem omrežju delila fotografije iz iste restavracije.

Maja Šuput in Šime Elez sta znova sprožila ugibanja, ali se je med njima res spletla romantična povezanost. 44-letna pevka in 18 let mlajši hrvaški Sanjski moški sta na družbenem omrežju istočasno delila fotografije iz iste restavracije, kot so ugotovili pozorni oboževalci, pa naj bi se družila pred njenim nastopom v Zatonu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oba sta na fotografijah hrane in kozarcev z rdečim vinom, na katerih se v ozadju vidi tudi sončni zahod, označila ime iste restavracije, Elez pa je na svoji pripisal: "Ti se odloči." Pripis se je nanašal na izbiro mesa za zrezek, ki sta ga naročila.

Pevka komentirala odnos s Šimetom

Hrvaška zvezdnica je junija razkrila, da se je po šestih letih ločila od svojega moža in je sveže samska, o domnevni romanci s Šimetom pa je mesec pozneje za enega od hrvaških medijev povedala: "Glejte, uničila bom čarobnost, če to zdaj razkrijem. Jaz bi si želela, da ljudje presodijo sami. Ne vem, ali je moja pesem na vrhu lestvice poslušanosti zaradi pesmi same ali ker se gredo ljudje prepričati, kakšna kemija je med nama. Zato naj si vsak pogleda videospot in se odloči, če sva dobra igralca ali je med nama prava kemija."

