Maja Šuput: Na kraj pameti mi ne pade, da bi opravljala hišna opravila

Hrvaška pevka Maja Šuput je nedavno dejala, da hišna opravila niso zanjo. "Šele med nosečnostjo sem kupila pralni stroj. Do takrat sem se ga izogibala. Sploh nimam težav s tem, saj delam kot konj in na kraj pameti mi ne pade, da bi poleg tega še igrala vlogo gospodinje. Ni mi treba, nočem in pika," je dejala v podkastu Mame kod Lane .

Po njenih besedah naj tisti, ki jim ni treba opravljati hišnih opravil, tega ne počno. "Jaz bi zmrznila, če bi videla likalnik. Ne vem, kaj je to. Pred kratkim je moj sin šel na obisk in tam prvič videl mešalnik. Ne, ne kuham in ne likam. Moje stanovanje je videti kot lekarna, lahko ješ s tal. Imamo gospo, ki to počne. Jaz tega ne počnem." je dejala.

Kot je sicer še dejala v podkastu, je med nosečnostjo najbolj pogrešala početi stvari, ki jih sicer rada počne – med drugim rada je suši, tatarski biftek in tunin tatar ter pije vino. "Ne smeš si barvati las, ne smeš uporabljati botoksa /.../ Ne, ljudje, to ni zame," je še dejala.

Pevki se je z Nenadom Tatarinovom, s katerim sta poročena od leta 2019, leta 2021 rodil sin. "Rada te imam brez mej in samo želim si, da ostaneš tako vesel, poln ljubezni in neopisljivo šarmanten," je Šuputova napisala ob sinovem četrtem rojstnem dnevu.