Tuja scena

Maja Šuput o Šimi Elezu: Niso problem leta, ampak centimetri

Zagreb, 24. 04. 2026 16.13 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
maja šuput in šime elez

Maja Šuput nikoli ni pretirano skrivala svoje zasebnosti. Tudi po ločitvi od Nenada Tatarinova, s katerim ima sina Blooma, brez zadržkov govori o novi ljubezni. To je že nekaj časa lanskoletni Sanjski moški Hrvaške Šime Elez, ki je od priljubljene pevke kar precej let mlajši. A kot je Hrvatica razkrila v svojem zadnjem intervjuju, med njima niso problem leta, temveč nekaj drugega.

Maja Šuput nima težav z deljenjem podrobnosti iz svojega zasebnega življenja. Priljubljena pevka je v svojem zadnjem intervjuju tako brez dlake na jeziku razkrila nekaj skrivnosti o novi ljubezenski zvezi s Šimom Elezom, ki smo ga lani spremljali v oddaji Sanjski moški Hrvaške. Njuna ljubezen je zelo močna, čeprav je med njima kar nekaj let razlike, a kot je povedala Hrvatica, to nikakor ni problem.

Zvezdnica je gostovala v podkastu Nema labavo by IN magazin, v katerem je odkrito spregovorila o svojem zasebnem življenju in dinamiki v novem ljubezenskem razmerju. "Vedno sem imela rajše starejše moške od sebe. Privlačili so me šarmantni, nekoliko osiveli in lepo oblečeni moški, a ko sem sama prišla v nekoliko starejša leta, so se mi zdeli nekoliko prestari. No, zdaj sem v tej fazi," je priznala in dodala, da se je zato zdaj ogrela za mlajšega.

Med njima torej starostna razlika ni problem, je pa Maja kot manjšo 'težavico' izpostavila centimetre med njima. "Ker je toliko višji od mene, bo dobil išias, če se bo prevečkrat sklonil. Jaz sem majhna in mi je najlažje, ko sediva ali leživa, takrat se lahko normalno pogovarjava, ampak ko sva kot normalni ljudje, ko hodiva ali stojiva in se pogovarjava, takrat mi je res težko," je povedala.

Pevka je spregovorila tudi o tem, ali je Šime pri svojih 26 letih dovolj zrel moški, da z njim lahko pluje skozi življenje. "Najprej naj povem, da ni videti toliko star, kot je v resnici. In drugič, zelo je zrel, v nekaterih situacijah je staromoden in včasih še bolj odrasel kot jaz. Zato res ne čutim razlike v letih," je zatrdila 46-letnica, ki je obenem poudarila, da je imelo na izoblikovanje osebnosti, kakršni sta danes, velik vpliv tudi okolje. Šime je tipičen Dalmatinec, ona pa prava Zagrebčanka. "Predvsem je izjemno zabaven in sproščen, kar ženska mojih let, ki je, ko je smrtno utrujena od dela in vsega, kar je prestala, resnično potrebuje. Tisti odmerek lahkotnosti v življenju. Včasih pozabimo, da je v redu začeti dan s pesmijo in da sta smeh in norčije povsem v redu," je dejala.

V intervjuju se je dotaknila tudi svoje nedavne ločitve od Nenada Tatarinova, s katerim je bila šest let poročena, skupaj pa sta starša sinu Bloomu. Kot je razkrila, je za njuno ločitev javnost izvedela šele junija, čeprav sta se razšla že marca. "Papirje sem sicer vložila že januarja, a sem šest mesecev molčala," je poudarila svojo takratno odločitev o skrivanju zasebnosti in priznala, da četudi sta se formalno ločila, se njun vsakdan nekaj časa ni kaj dosti spremenil. "Takrat smo še živeli skupaj, vse je bilo normalno, ločila sva se, nato pa smo skupaj odšli v Dubaj," je med drugim še povedala pevka, ki se v prihodnosti ne želi več poročiti.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Maja Šuput Šime Elez razmerja razlika v letih ljubezensko življenje višina

