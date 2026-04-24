Maja Šuput o Šimi Elezu: Niso problem leta, ampak centimetri

Maja Šuput nima težav z deljenjem podrobnosti iz svojega zasebnega življenja. Priljubljena pevka je v svojem zadnjem intervjuju tako brez dlake na jeziku razkrila nekaj skrivnosti o novi ljubezenski zvezi s Šimom Elezom, ki smo ga lani spremljali v oddaji Sanjski moški Hrvaške. Njuna ljubezen je zelo močna, čeprav je med njima kar nekaj let razlike, a kot je povedala Hrvatica, to nikakor ni problem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zvezdnica je gostovala v podkastu Nema labavo by IN magazin, v katerem je odkrito spregovorila o svojem zasebnem življenju in dinamiki v novem ljubezenskem razmerju. "Vedno sem imela rajše starejše moške od sebe. Privlačili so me šarmantni, nekoliko osiveli in lepo oblečeni moški, a ko sem sama prišla v nekoliko starejša leta, so se mi zdeli nekoliko prestari. No, zdaj sem v tej fazi," je priznala in dodala, da se je zato zdaj ogrela za mlajšega.

Med njima torej starostna razlika ni problem, je pa Maja kot manjšo 'težavico' izpostavila centimetre med njima. "Ker je toliko višji od mene, bo dobil išias, če se bo prevečkrat sklonil. Jaz sem majhna in mi je najlažje, ko sediva ali leživa, takrat se lahko normalno pogovarjava, ampak ko sva kot normalni ljudje, ko hodiva ali stojiva in se pogovarjava, takrat mi je res težko," je povedala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pevka je spregovorila tudi o tem, ali je Šime pri svojih 26 letih dovolj zrel moški, da z njim lahko pluje skozi življenje. "Najprej naj povem, da ni videti toliko star, kot je v resnici. In drugič, zelo je zrel, v nekaterih situacijah je staromoden in včasih še bolj odrasel kot jaz. Zato res ne čutim razlike v letih," je zatrdila 46-letnica, ki je obenem poudarila, da je imelo na izoblikovanje osebnosti, kakršni sta danes, velik vpliv tudi okolje. Šime je tipičen Dalmatinec, ona pa prava Zagrebčanka. "Predvsem je izjemno zabaven in sproščen, kar ženska mojih let, ki je, ko je smrtno utrujena od dela in vsega, kar je prestala, resnično potrebuje. Tisti odmerek lahkotnosti v življenju. Včasih pozabimo, da je v redu začeti dan s pesmijo in da sta smeh in norčije povsem v redu," je dejala.