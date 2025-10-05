Maja Šuput objavila nove fotografije s sanjskim Šimetom

Oboževalci hrvaške pevke Maje Šuput in Šimeta Eleza, ki ga je javnost spoznala v šovu Sanjski moški Hrvaške, ugibajo, kaj se med njima plete. Kot je znano, je 18 let mlajši Šime nastopil v Majinem videospotu, od takrat pa so ju večkrat opazili skupaj. Da se še vedno družita, pa je zdaj z novo objavo, posvečeno njemu, potrdila 46-letnica.

Po več mesecih ugibanj o tem, v kakšnem razmerju s Šimom Elezom je Maja Šuput, je 46-letna hrvaška pevka z rojstnodnevno voščilnico, ki jo je objavila na družbenem omrežju, namignila, da govorice o njuni romanci morda vendarle niso le trači. V objavi je z javnostjo delila njune nove skupne fotografije in pripisala, da je pravi blagoslov, da je del njenega življenja.

"Naj bo zate najsrečnejši. Ostani točno takšen, kot si. Tako normalen, zabaven, skromen, preprost, šarmanten, spodoben in hkrati tako odličen. Ostani za vedno tako razvpit, neutruden, pa vendar si edina oseba, ki preklinja v vsakem taksiju na poti domov. Imeti te ob sebi je vsekakor blagoslov. Vse najboljše za rojstni dan in vse ostalo, saj veš," je ob fotografijah, na katerih uživata na čolnu, na terasi ob kavi, med skupnim sončenjem in objeta ob bazenu, pripisala Maja.

Na njeno objavo so se kmalu odzvali številni sledilci, ki so pohvalili, kako lep par sta in čestitali Šimetu za rojstni dan. "Uživajta, super sta," je zapisal nekdo, spet drugi pa: "Vse najboljše za rojstni dan Šime in srečno skupaj." Tretji je dodal:"Vidva sta zame popoln par, čudovita in nora!"