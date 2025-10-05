Svetli način
Maja Šuput objavila nove fotografije s sanjskim Šimetom

Split, 05. 10. 2025 12.14 | Posodobljeno pred 1 uro

Oboževalci hrvaške pevke Maje Šuput in Šimeta Eleza, ki ga je javnost spoznala v šovu Sanjski moški Hrvaške, ugibajo, kaj se med njima plete. Kot je znano, je 18 let mlajši Šime nastopil v Majinem videospotu, od takrat pa so ju večkrat opazili skupaj. Da se še vedno družita, pa je zdaj z novo objavo, posvečeno njemu, potrdila 46-letnica.

Po več mesecih ugibanj o tem, v kakšnem razmerju s Šimom Elezom je Maja Šuput, je 46-letna hrvaška pevka z rojstnodnevno voščilnico, ki jo je objavila na družbenem omrežju, namignila, da govorice o njuni romanci morda vendarle niso le trači. V objavi je z javnostjo delila njune nove skupne fotografije in pripisala, da je pravi blagoslov, da je del njenega življenja.

"Naj bo zate najsrečnejši. Ostani točno takšen, kot si. Tako normalen, zabaven, skromen, preprost, šarmanten, spodoben in hkrati tako odličen. Ostani za vedno tako razvpit, neutruden, pa vendar si edina oseba, ki preklinja v vsakem taksiju na poti domov. Imeti te ob sebi je vsekakor blagoslov. Vse najboljše za rojstni dan in vse ostalo, saj veš," je ob fotografijah, na katerih uživata na čolnu, na terasi ob kavi, med skupnim sončenjem in objeta ob bazenu, pripisala Maja.

Na njeno objavo so se kmalu odzvali številni sledilci, ki so pohvalili, kako lep par sta in čestitali Šimetu za rojstni dan. "Uživajta, super sta," je zapisal nekdo, spet drugi pa: "Vse najboljše za rojstni dan Šime in srečno skupaj." Tretji je dodal:"Vidva sta zame popoln par, čudovita in nora!"

Maja se je junija ločila od moža Nenada Tatarinova, s katerim ima sina Blooma. Kmalu zatem je posnela videospot za pesem Nisam ja za male stvari, v kateri je v glavni vlogi nastopil Šime. Vse odtlej pa se zdi, da par skupaj preživi veliko časa.

Preveč drzna Heidi Klum? Na rdeči preprogi le v spodnjicah in prosojni obleki

KOMENTARJI (5)

Dedi181
05. 10. 2025 13.29
Stara in mlada vse je dobro ce nekako izgleda in je zastonj😁
medŠihtom
05. 10. 2025 13.29
ni strašnejšega od stare. samo tega ne v bližino srečnega človeka. neverjetno kako se narava poigra in z programiranostjo tangira k mlajšim samicam.
JOKS klub
05. 10. 2025 13.24
-1
Paše malo starejša ampak ne za dolgo.
Sixten Malmerfelt
05. 10. 2025 13.20
+1
Kako ene ženske pomladi 20 let mlajši ...
Grande cojones
05. 10. 2025 13.11
+1
Naj uživata do trenutka, ko se bo on zbudil.
