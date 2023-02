Maja Šuput oropana na Mavriciju: Stvari niso bile vredne 23.000 evrov

Maja Šuput je za hrvaške medije spregovorila o tem, da so jo na zadnjem dopustu, ki ga je z družino preživela na Mavriciju, oropali. Hrvaška pevka je razkrila, da so bili s partnerjem in sinom na večerji, ko so se vrnili v vilo, pa so ugotovili, da jim nekaj stvari manjka. Kot je še povedala, so v samo dveh dneh policisti našli ukradene stvari in jim jih vrnili, obenem pa je še poudarila, da vrednost odtujenih stvari ni znašala 23.000 evrov, kot so poročali lokalni mediji.

"Šli smo na večerjo v restavracijo, ko smo se vrnili, pa smo ugotovili, da so nas oropali. Seveda sem bila žalostna, saj so bile to stvari, ki so imele zame veliko čustveno vrednost," je pripoved o neljubem dogodku na zadnjem družinskem dopustu začela Maja Šuput Tatarinov. Hrvaška pevka je z družino, možem Nenadom in sinom Bloomom, januarja letos dopustovala na Mavriciju.

Pevkini družini so ukradli uro, ki ji jo je leta 2018 podaril njen soprog Nenad, ko so ji njeno ukradli v Zagrebu, in torbico luksuzne blagovne znamke, ki si jo je kupila sama. Lokalni mediji so se razpisali o tem, da je bila vrednost ukradenih stvari kar 23.000 evrov, a Maja to zanika. "Ni res. Malo so pretiravali. Ne poznajo cene torbice, ura pa je pravzaprav stara," je dejala zvezdnica, ki je poudarila, da ni pomembna cena, ampak to, kaj nekomu nekaj pomeni.

Lokalni policisti so roparje sicer izredno hitro izsledili in pevki stvari vrnili v samo dveh dneh. "Bila sem zelo presenečena. Nisem si mislila, da bodo moje stvari tako hitro našli, še posebej ne v državi, kjer smo se komaj sporazumevali. Očitno jim je bilo mar zame in moje stvari. Ko so prišli v našo vilo, da nam vrnejo stvari, so me prosili, da jih fotografiram, da se bodo na postaji pohvalili, kako hitro so našli stvari. Bili so zelo prisrčni," je dogodivščino še opisala 43-letnica, ki ji je Mavricij kljub vsemu ostal v zelo lepem spominu.

Vtisov o neprijetni izkušnji, ki se je zgodila drugi večer njihovih počitnic, vse do sedaj ni delila z mediji. "O tem nisem imela potrebe govoriti z mediji, saj je bilo potovanje na splošno izjemno čudovito. Nisem si želela okrniti lepote tega kraja zaradi osamljenega primera, ki se lahko zgodi komur koli kjer koli na svetu," je za 24sata razložila svojo odločitev.