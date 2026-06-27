Maja Šuput po razhodu s sanjskim Šimetom rane celi na Ibizi

Maja Šuput po razhodu z nekdanjim Sanjskim moškim Šimetom Elezom uživa v objemu sonca na Ibizi. Pevka, ki se je nedavno po skoraj enem letu zveze razšla z 18 let mlajšim partnerjem, s svojimi sledilci pogosto deli vpogled v svoje zasebno življenje. Nič drugače ni niti tokrat, ko je na družbeno omrežje objavila številne fotografije s španskega otoka, na katerih je močno nasmejana.
Raznoraznih poletnih dogodivščin pa se veseli tudi Splitčan, ki je pred kratkim v intervjuju za net.hr spregovoril o preteklih mesecih in se dotaknil tudi razhoda na videz sluteč pravljičnega razmerja. "Poletja se vedno zelo veselim. Letos ga pričakujem s še posebnim zanimanjem, saj vem, da ne bo podobno nobenemu doslej. Moje življenje se je spremenilo in to je dejstvo. Našel sem se v svetu, za katerega si še pred dvema letoma nisem niti predstavljal, da bo postal del mojega življenja. Zadnji meseci so bili polni vsega – tako lepih kot tudi zahtevnih trenutkov. Zato mi to poletje prihaja kot nekakšen nov začetek oziroma ponovni zagon, čeprav je dela trenutno ogromno. Veselim se, da bom nekoliko upočasnil tempo, hkrati pa nadaljeval z ustvarjanjem stvari, ki me izpolnjujejo," je za omenjeni medij povedal Elez.
Dalmatinec, ki je izjemno priljubljen med dekleti, sicer pravi, da ljubezni ne namerava iskati na silo, prav tako pa ji ne misli bežati. "Odprt sem za vse, kar pride spontano. Za ničemer ne hitim, hkrati pa se ljubezni ne zapiram. Če se zgodi, bo lepo. Če ne, bo tudi prav. V prihodnjem obdobju se želim osredotočiti predvsem na delo na sebi, poslovne načrte in stvari, ki me osrečujejo, ljubezen pa bo prišla, ko bo pravi čas," je zatrdil pred kratkim za omenjeni medij.
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