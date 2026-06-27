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Maja Šuput po razhodu s sanjskim Šimetom rane celi na Ibizi

Ibiza, 27. 06. 2026 07.00 pred 2 urama 2 min branja 10

Avtor:
E.K.
Maja Šuput

Konec ljubezenske pravljice ni ustavil Maje Šuput, ki je po razhodu s Šimetom Elezom pobegnila na Ibizo. Medtem Splitčan trdi, da novih ljubezenskih priložnosti ne išče na silo, temveč se raje osredotoča na osebni razvoj.

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Maja Šuput po razhodu z nekdanjim Sanjskim moškim Šimetom Elezom uživa v objemu sonca na Ibizi. Pevka, ki se je nedavno po skoraj enem letu zveze razšla z 18 let mlajšim partnerjem, s svojimi sledilci pogosto deli vpogled v svoje zasebno življenje. Nič drugače ni niti tokrat, ko je na družbeno omrežje objavila številne fotografije s španskega otoka, na katerih je močno nasmejana.

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Raznoraznih poletnih dogodivščin pa se veseli tudi Splitčan, ki je pred kratkim v intervjuju za net.hr spregovoril o preteklih mesecih in se dotaknil tudi razhoda na videz sluteč pravljičnega razmerja. "Poletja se vedno zelo veselim. Letos ga pričakujem s še posebnim zanimanjem, saj vem, da ne bo podobno nobenemu doslej. Moje življenje se je spremenilo in to je dejstvo. Našel sem se v svetu, za katerega si še pred dvema letoma nisem niti predstavljal, da bo postal del mojega življenja. Zadnji meseci so bili polni vsega – tako lepih kot tudi zahtevnih trenutkov. Zato mi to poletje prihaja kot nekakšen nov začetek oziroma ponovni zagon, čeprav je dela trenutno ogromno. Veselim se, da bom nekoliko upočasnil tempo, hkrati pa nadaljeval z ustvarjanjem stvari, ki me izpolnjujejo," je za omenjeni medij povedal Elez.

Preberi še Šime Elez po razhodu z Majo Šuput: Odprt sem za vse, kar pride spontano

Dalmatinec, ki je izjemno priljubljen med dekleti, sicer pravi, da ljubezni ne namerava iskati na silo, prav tako pa ji ne misli bežati. "Odprt sem za vse, kar pride spontano. Za ničemer ne hitim, hkrati pa se ljubezni ne zapiram. Če se zgodi, bo lepo. Če ne, bo tudi prav. V prihodnjem obdobju se želim osredotočiti predvsem na delo na sebi, poslovne načrte in stvari, ki me osrečujejo, ljubezen pa bo prišla, ko bo pravi čas," je zatrdil pred kratkim za omenjeni medij.

Maja Šuput Šime Elez Sanjski moški razhod razmerje

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KOMENTARJI10

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hapiness
27. 06. 2026 09.08
Iskalka pozornosti... Dosti ni vredna
Odgovori
0 0
olafur
27. 06. 2026 08.56
Šime res rabi po moje kar 20 let za osebni razvoj
Odgovori
+1
1 0
Peni Stojanović
27. 06. 2026 08.51
na vsakem vpgalu se najde nabrekli tulipan ki se hoce vsadit v vsako luknjo
Odgovori
+0
1 1
Jezna lepookica
27. 06. 2026 08.48
Je pameten si bo mlajšo našel....
Odgovori
+0
1 1
Antena
27. 06. 2026 08.43
Ma boga . Dekat pa ne a
Odgovori
+2
2 0
Tri pisane marjetice
27. 06. 2026 08.41
Teh napedenanih finoč kar mrgoli vsepovsod in se na silo ponujajo moškim. Danes je redkost najti preprosto, naravno lepo punco z dušo, kar bi si skoraj vsak želel.
Odgovori
+3
4 1
osiveli_ritmični_gimnastik
27. 06. 2026 08.49
Ko prebiram tvoj komentar, opažam, da si raje poišči porivača.
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
27. 06. 2026 08.58
Vse je odvisno od pravega tajminga. Če imaš pravi tajming, jo boš vedno našel. Če imaš pravi tajming, jo boš vedno spoznal. Ti samo delaj in gradi na sebi, pojdi ven na kratek sprehod, bodi iskren, prijazen, pošten, hvaležen, sočuten, potrpežljiv, in spoštljiv. Če te zagrabi da greš v kino, pojdi v kino. Če te zagrabi, da greš v knjižnico, pojdi v knjižnico. Če te zagrabi, da greš v trgovino, pojdi v trgovino. In enkrat jo boš spoznal. Sploh ni težko najti takšno čudovito žensko. Sam sem se dobesedno zaletel v svojo, ko sem zamujal v službo. Pravzaprav, vsa se oba zaletela drug v drugega, ko sva oba zamujala v službo. Obema je zjutraj odpovedal alarm. Še danes sva skupaj in se temu srečnemu naključju še vedno smejiva. Tega je že deset let. Tako, da ne obupaj.
Odgovori
0 0
Amor Fati
27. 06. 2026 08.39
Tam mrgoli ogromno igralcev in igralk iz industrije filmov za odrasle. Med igralskim premorom, ki traja dobra dva meseca, se vedno kar skupinsko odločijo za dopust na Ibizi. Tako da, daj si duška Maja.
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+3
3 0
devlon
27. 06. 2026 08.32
a potem ni bil tako zelo sanjski?
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+4
4 0
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