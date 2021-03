Maja Šuput rodila sina

Hrvaška pevka Maja Šuput in njen mož Nenad Tatarinov sta postala starša. V zagrebški bolnišnici je s pomočjo carskega reza na svet prišel njun prvorojenec.

Hrvaška pevka Maja Šuput, poročenaTatarinov, se je v zagrebški porodnišnici razveselila sina, poroča hrvaški portalStory. To je prvi otrok za slavna zakonca. Od trenutka, ko sta oktobra lani sporočila novico, da bosta postala starša, njuni sreči ni bilo konca, pevka pa je prek družbenih omrežij delila sladke trenutke iz obdobja nosečnosti. "Presenečenje. Dragi moji, od vseh objav in najav imam mnogo večjo novico od vseh dosedanjih. Ta je za naju najlepša, najbolj čarobna in tako magična, da vam ne morem opisati najinih občutkov. V najino malo družino, polno ljubezni, prihaja podmladek, kot največje darilo in člen, ki je bil od nekdaj zaželen in ki je manjkal v najinem vesolju,"je nosečnost oktobra lani na družbenih omrežjih naznanila 41-letna pevka.

Nosečnost je Maja zelo dobro prenašala in v teh mesecih še dodatno skrbela za svoje zdravje ter se veliko gibala in telovadila pod nadzorom osebne trenerke. Z možem sta uspela pobegniti še na zadnji romantičen oddih v dvoje, pevka je pripravljala nove projekte svoje blagovne znamke Majushka in se pred porodom pohvalila, kako lepo je uredila čudovito otroško sobo.

Maja in 37-letni Nenad sta lani praznovala tretjo obletnico zveze. Spoznala sta se leta 2015, ko je pevka prvič prespala v luksuznem kompleksu v Šibeniku, kjer je bil njen sopotnik generalni direktor. Poročila sta se po letu in pol razmerja, na istrskem slavju pa so jima družbo delali samo najbližji prijatelji in sorodniki.