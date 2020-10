Hrvaška pevka Maja Šuput sporočila, da pričakuje otroka

Zvezdnica je na družbenih omrežjih svoje oboževalce razveselila z lepo novico. 41-letnica je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri v beli obleki pozira v objemu moža, ki jo nežno drži za okrogli trebušček. Obdajajo ju modri in rožnati baloni, saj spola težko pričakovanega otroka še nista razkrila.

Maja Šuput Tatarinovje ob objavi zapisala:''Presenečenje. Dragi moji, od vseh objav in najav imam mnogo večjo novico od vseh dosedanjih. Ta je za naju najlepša, najbolj čarobna in tako magična, da vam ne morem opisati najinih občutkov. V najino malo družino, polno ljubezni, prihaja podmladek, kot največje darilo in člen, ki je bil od nekdaj zaželen in ki je manjkal v najinem vesolju.''

Pevka s 36-letnim soprogom Nenadom Tatarinovim lebdi od sreče, pravi, da je v sedmih nebesih in da otroka že zelo težko pričakuje. Kasneje je zapisala še:''Končno je prišel trenutek, da vam razkrijeva sladko skrivnost in da bo imel tudi dojenček prvi foto spomin na trenutek, ko je bil še v maminem trebuščku. Danes proslavljava 15 tednov v upanju, da bo še naslednjih 25 minilo tako lepo in varno. Zaželite nama srečo.''

icon-expand Hrvaška zvezdnica si je otroka želela že nekaj časa. Sedaj sta s partnerjem presrečna. Starša naj bi postala v sredini marca. FOTO: Instagram