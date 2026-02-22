Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Maja Šuput v Parizu z roko v roki z lanskim Sanjskim moškim Hrvaške

Pariz, 22. 02. 2026 13.25 pred 39 minutami 1 min branja 6

Avtor:
K.Z.
Maja Šuput in Šime Elez

Hrvaška pevka Maja Šuput in lanski Sanjski moški Hrvaške Šime Elez še vedno vzbujata veliko pozornosti javnosti. 46-letnica in njen 20 let mlajši partner sta skupaj odpotovala v Pariz, od koder je hrvaška estradnica delila nekaj fotografij, na katerih se z roko v roki sprehajata po francoski prestolnici.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Da sta zaljubljena, Maja Šuput in Šime Elez ne skrivata več. Par, ki ga romantično povezujejo od poletja 2025, skupaj rad potuje, pevka pa je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij, ki so nedavno nastale v Parizu, na njih pa se z 20 let mlajšim partnerjem sprehaja pred znamenitostmi francoske prestolnice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vedno bova imela Pariz," je v objavi zapisala Šuput, kmalu pa so se zvrstili številni komentarji njenih sledilcev, ki so hvalili usklajenost zaljubljencev in jima želeli vse dobro v zvezi. "Lepa sta," je zapisala ena od oboževalk, druga pa dodala: "Uživajta, življenje je kratko, zato je pomembno, da ga znata izkoristiti!"

Preberi še Zaljubljeni sanjski Šime s svojo izbranko Majo Šuput uživa na Baliju

Šime in Maja sta novembra skupaj odpotovala že v Dubaj, pred mesecem pa sta uživala na Baliju, od koder sta prav tako delila nekaj skupnih utrinkov.

maja šuput šime elez sanjski moški hrvaške pevka par pariz

Brad Pitt z izbranko odpotoval v Grčijo

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nightrider
22. 02. 2026 14.05
Sin Bloom ni več tako pomemben? Sedaj je j.... center sveta :)
Odgovori
0 0
strupzdravilo
22. 02. 2026 14.04
dve srečke - znata izkoristit, predvsem pa Šime
Odgovori
0 0
Joakim
22. 02. 2026 14.02
Puytni cas.
Odgovori
0 0
rogla
22. 02. 2026 14.02
Pomembno, ni kaj!
Odgovori
0 0
Nightingale
22. 02. 2026 13.44
Vzbujata samo pozornost rumenih medijev in plačanih oglasov...
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
22. 02. 2026 13.31
Zdaj ko to vem sem pomirjen. Hvala za to novico . Butli
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543