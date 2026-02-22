Maja Šuput v Parizu z roko v roki z lanskim Sanjskim moškim Hrvaške

Da sta zaljubljena, Maja Šuput in Šime Elez ne skrivata več. Par, ki ga romantično povezujejo od poletja 2025, skupaj rad potuje, pevka pa je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij, ki so nedavno nastale v Parizu, na njih pa se z 20 let mlajšim partnerjem sprehaja pred znamenitostmi francoske prestolnice.

"Vedno bova imela Pariz," je v objavi zapisala Šuput, kmalu pa so se zvrstili številni komentarji njenih sledilcev, ki so hvalili usklajenost zaljubljencev in jima želeli vse dobro v zvezi. "Lepa sta," je zapisala ena od oboževalk, druga pa dodala: "Uživajta, življenje je kratko, zato je pomembno, da ga znata izkoristiti!"