Maja Šuput za sina izbrala neobičajno ime

Maja ŠuputinNenad Tatarinovsta sinu dala angleško imeBloom,kar v prevodu pomeni cveteti.

"Čas je, da se predstavim. Ime mi je Bloom Tatarinov in vsem bi se rad zahvalil za čestitke, lepe želje, darila, pozitivno vzdušje, lepe besede in dobrodošlico. Moja mama in oče sta presrečna, nenehno čebljata in pojeta, se pogovarjata z otročjim glasom in z nasmehom. Zelo sta me vesela. Navdušen sem nad vsem, kar me čaka, sodeč po vaši pozitivi pa bo v prihodnosti veliko zabav in veselja. Še enkrat hvala za ljubezen, Bloom vas ima rad," je Maja zapisala pod objavo, v katero je združila kar 10 novih fotografij svojega sina.