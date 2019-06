'Majhen otrok z velikimi sanjami'

Stjepan namreč že od malih nog igra violončelo, s talentom in delom pa mu je tudi uspelo. ZLukom Šulićem sta ustvarila duo 2Cellos in počasi, a vztrajno gradila stopnice proti uspehu.

Zdaj svetovno priznana glasbenika sta slavo sta dosegla leti, ko sta na strani YouTube objavila priredbo skladbe Smooth Criminal pokojnega pop zvezdnika Michaela Jacksona. Posnetek, ki je kmalu po objavi postal velik spletni hit, je Luki in Stjepanu odprl pot do podpisa pogodbe z veliko založbo Sony Records Masterworks. Kmalu so začele deževati tudi ponudbe za nastope s slavnimi glasbeniki, kot so na primer Elton John, Zucchero, Andrea Bocelli, Steve Vai ...

Sledil je nastop na podelitvi nagrad za najboljšega nogometaša, gostovala sta v Tonight show z Jayem Lenom, igrala v eni od epizod priljubljene ameriške serije Glee ... Seveda so tu razprodani koncerti. Da sta dosegla to, pa sta seveda morala o tem najprej sanjati ter v uspeh vložiti čas in energijo.