Naslovna fotografija Kylie Jenner in Stormi posneta drugače, kot smo vajeni

Kylie Jenner, najmlajša sestra klana Kardashian-Jenner, in njena hčerka Stormi krasita naslovnico češkoslovaške modne biblije Vogue. Naslovna fotografija pa je bila zaradi izbruha koronavirusa zaradi izrednih okoliščin posneta nekoliko drugače.

Kylie Jenner in njena dveletna hčerka Stormi krasita 24. izdajo češkoslovaške modne biblijeVogue, ki bo izšla v tem mesecu. Naslovna fotografija je bila posneta v času karantene, in sicer v njunem domu, vrednem približno 31 milijonov evrov (36,5 milijonov ameriških dolarjev), v soseski Holmby Hills v Los Angelesu. Mamica in hčerka sta pozirali skupaj, v objektiv pa sta ju prek aplikacije Zoom med klicem ujelaLuca Morelli in Alessandro Morelli, ki ustvarjata pod imenom Morelli Brothers.

22-letna Kylie je za to posebno priložnost izbrala rdečilo za ustnice v rožnati barvi. Med poziranjem njena roka počiva na Storminih laseh, njena edinka pa kot prava mala profesionalka pozira naravnost v kamero. Kylie je na Instagramu razkrila, da je bila slika posneta prek njenega telefona. Naslovno zgodbo so naslovili Bedtime story (Pravljica za lahko noč), slavni fotografski dvojec pa je razkril tudi nekaj utrinkov iz zakulisja snemanja, in sicer je objavil fotografijo, na kateri se slavna mama in hčerka stiskata v postelji. "Tako zelo rada imam to malo dojenčico, da me bo kar razneslo .. včasih jo samo pogledam in jočem, ker vem, da nikoli več ne bo tako majhna. Kdo bi vedel, da nekaj tako malega, vam zasede večino srca. Bog ni naredil nobene napake pri tebi Stormi," je pod fotografijo zapisala ponosna mama Kylie.

