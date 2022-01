Mala zmaga Blac Chyne: Kardashianove bodo morale pričati na sodišču

Lynne Ciani, odvetnik zvezdnice, je za ameriške medije pojasnil, da bo lahko ustanoviteljica znamke Lashed Cosmetics nekaj vprašanj postavila tudi Robertovim sestram ter mami. Sodišče se je namreč strinjalo z izjavo, da dekleta ''niso nad zakonom''.

33-letnica je najprej zahtevala, da vsaka od oseb s seznama – Kim, Khloe, Kris in Kylie – na vprašanja odgovarjajo celih sedem ur. Cianijeva je dodala, da se je kasneje strinjala s štiriurnim zaslišanjem vsake od njih. Kasneje je sodišče odločilo ta čas prepoloviti, tako da bodo imeli na voljo dve uri na osebo. Ob novici se je oglasil tudi svetovalec klana Kardashian-Jenner. Michael Rhodes je dejal, da ''so zadovoljni, ker je sodišče omejilo čas izpraševanja in s tem zmanjšalo breme, ki so ga s tem naložili zelo zaposlenim članom družine''.