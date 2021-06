Malala o nošenju hidžaba: Enakopravnost je možna tudi znotraj naše kulture

23-letnica je na Instagramu zapisala, da je navdušena in počaščena, da je na naslovnici priznane revije: "Poznam moč, ki jo mlade punce nosijo v svojem srcu, ko imajo vizijo in misijo. Upam, da se bo vsaka punca, ki bo videla to naslovnico, zavedela, da lahko spremeni svet." Ob navdihujočem zapisu se je zahvalila vsem, ki so sodelovali pri ustvarjanju članka in fotografiranju.

Najmlajšo prejemnico Nobelove nagrade za mir je za britansko revijo fotografiral Nick Knight . Na naslovnici nosi Malala rdečo naglavno ruto, ki jo dojema kot "kulturni simbol Paštunov" , sunitske etnične skupine, ki ji pripada. "Ko muslimanke, Paštunke ali Pakistanke oblečemo tradicionalna oblačila, nas dojemajo kot zatirane, kot da smo brez glasu, ali kot ženske, ki živijo v patriarhatu. Vsem želim povedati, da lahko imaš svoj glas in enakopravnost znotraj svoje kulture," je Malala opozorila na prehitro obsojanje, ki so ga deležne ženske s hidžabom.

V intervjuju je Malala spregovorila tudi o aktivizmu in politiki v današnjem času:"Trenutno aktivizem povezujemo s tvitanjem," je dejala. "To se mora spremeniti, saj je Twitter povsem drugačen svet." Delila je tudi podrobnosti o študiju v Veliki Britaniji, kjer je "končno dobila nekaj časa zase". Dodala je, da je bila "navdušena nad tako rekoč vsem", od prehranjevanja v McDonald'su do igranja pokra s prijatelji, ter priznala, da je svoje eseje oddajala ponoči, tik pred uradnimi roki za oddajo. "Uživala sem v vsakem trenutku, ker prej nisem toliko doživela. V resnici se nisem nikoli družila z vrstniki, ker sem okrevala po incidentu, potovala po svetu, pisala knjigo ali snemala dokumentarni film. Toliko stvari se je dogajalo."

Malala je svetovno pozornost pritegnila pri 15 letih, ko jo je zaradi njenega aktivizma za človekove pravice in pravico žensk do izobrazbe v obraz ustrelil taliban. Napad je preživela ter nadaljevala svoje poslanstvo spreminjanja sveta na bolje – ustanovila je neprofitno organizacijo The Malala Fund. Lani je diplomirala na Univerzi Oxford, kjer je študirala politiko, filozofijo in ekonomijo. Nedavno pa se je podala tudi v televizijske vode, saj je ustanovila svojo produkcijsko hišo Extracurricular, v okviru katere bo producirala dokumentarne filme o izobraževanju deklet in pravicah žensk, poleg tega pa bo podpirala snemanje komedij, animacij in otroških serij.