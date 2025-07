Malcolm-Jamal Warner je pred utopitvijo plaval z osemletno hčerko

Igralec Malcolm-Jamal Warner, ki je najbolj znan po vlogi sina Billa Cosbyja v seriji Cosby, je pred utopitvijo plaval z osemletno hčerko, poročajo ameriški mediji. Zvezdnik je bil na počitnicah z družino na Kostariki, kot so za ABC News povedali viri, pa sta oče in hči med plavanjem zašla v težave, saj so se tokovi okrepili. Na pomoč so jima priskočili deskarji, a jim je uspelo na varno spraviti le deklico.