Mali princ zagrabil dedka Charlesa za prst

Mali princ Louis, tretji otrok princa Williama in vojvodinje Kate Middleton, je pred kratkim dopolnil šest mesecev. Zdaj je bila objavljena tudi prikupna fotografija malega princa, ki je zagrabil za prst vidno razneženega dedka Charlesa.

Vojvodinja Kate Middleton in princ William sta pred dobrimi šestimi meseci postala tretjič starša in sicer malemu princuLouisu. Fotografije malega prestolonaslednika so bile nazadnje objavljene julija letos, ko je bil deček krščen v kraljevi kapeli londonske palače Svetega Jamesa.

Princ Louis je bil krščen 9. julija FOTO: AP

Mali princ je 23. oktobra napolnil šest mesecev starosti in je tretji vnuk princa Charlesa. V dokumentarnem filmu Princ, sin in prestolonaslednik: princ Charles pri 70 (Prince, Son and Heir: Charles at 70), ki je nastal v čast prinčevega 70. rojstnega dne, katerega bo praznoval 14. novembra letos, je v enem izmed prizorov prikazana tudi fotografija, na kateri je princ Louis prijel svojega dedka za prst. 70-letni dedek je na fotografiji, na kateri je prisotna tudi vojvodinja Kate, vidno raznežen.

