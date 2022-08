Malia Obama v družbi devet let starejšega producenta

Malia Obama je bila pred kratkim fotografirana z glasbenim producentom Dawitom Eklundom. Nekdanjo prvo hčerko in ustanovitelja založbe zadnje čase paparaci pogosto fotografirajo na sprehodih, kosilih in ob podobnih srečanjih. Vse to je v medijih sprožilo domneve, da gre za novo romanco.

Malia Obama, 24-letna hčerka nekdanjega predsednika Baraca Obame, in 33-letni producent Dawit Eklund sta bila v četrtek opažena v losangeleškem muzeju umetnosti. Nekdanja prva hči je bila oblečena v belo majico in ohlapne zelene hlače, medtem ko je Eklund nosil majico kožne barve in zelene kratke hlače s fotografijo Boba Marleya na levi hlačnici. Medtem ko je Malia producenta božala po vratu, je njegova roka počivala na njenem pasu, med sprehajanjem pa sta se tudi objela. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Eklund je skupaj z Joyce Lim in Samijem Yenigunom ustanovil založbo1432 R v Washingtonu, kjer je takrat živela Malia. Tuji mediji poročajo, da je to že tretje javno srečanje domnevnega para, saj sta bila 26.julija ujeta na skupnem kosilu, 2. avgusta pa sta se ponovno sprehajala. PREBERI ŠE Donald Glover o delu z Malio Obama: Je izjemno talentirana tekstopiska Mediji poročajo tudi, da je Eklundov oče upokojeni uslužbenec zunanjega ministrstva Jon Eklund, ki je delal na več veleposlaništvih ZDA v Afriki. Mati producenta Yeshi Eklund je iz Etiopije. icon-expand Malia Obama in Clifton Powell FOTO: Profimedia Malia je bila nazadnje v zvezi z Roryjem Farquharsonom, sošolcem iz Harvarda, s katerim je začela hoditi leta 2017. Pred kratkim je preživljala veliko časa tudi s Cliftonom Powellom mlajšim, fantom svoje mlajše sestre Sashe.