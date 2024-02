Malia Obama z novim umetniškim imenom

Hči Baracka in Michelle Obame , Malia Obama je predstavila svoje novo umetniško ime. Najstarejša hči bivšega ameriškega predsednika in bivše prve dame, si utira pot v Hollywood. Pri vse večji prepoznavnosti pa se je odločila izpustiti svoj priimek in se svetu predstavljati le z imenom in srednjim imenom, tako se po novem umetniško imenuje Malia Ann .

25-letnica, je sicer doštudirala vizualne in okoljske študije na Harvardu, kar ji je kasneje pomagalo razviti zanimanje za filmsko ustvarjanje. Čeprav sta starša Barack in Michelle Obama znana tudi v filmski industriji, se na filmskem festivalu Sundance, kjer se je njuna hčerka prvič sprehodila po rdeči preprogi nista udeležila. Malia je bila tam na premieri filma The Heart, za katerega je napisala scenarij in ga tudi režirala.

Po valu kritik, glede spremembe imena, ki so se zgrnile na Malio preko socialnih omrežji, pa ji je v bran stopila igralka Whoopi Goldberg. V oddaji The View je povedala, da naj jo pustijo pri miru in se spraševala zakaj jih moti, kakšno ime si je izbrala. Če ve, da je Obama, zakaj vas briga, kako se imenuje? Če bi želela biti Jeanette MacDonald, ima pravico do tega! Če sem lahko jaz Whoopi Goldberg, lahko ona postane kodrkoli želi biti! je povedala Goldbergova, ob tem pa so ostali voditelji in publika ploskali.

Režija in scenarij za film The Heart pa niso bili prvi filmski koraki za mlado umetnico, prve tovrstne izkušnje je pridobivala pri seriji Swarm, kjer je prav tako pomagala pri pisanju scenarija.