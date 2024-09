Malia Obama zablestela na rdeči preprogi filmskega festivala

Malia Obama je navdušila prisotne na filmskem festivalu v Deauvillu, kjer je promovirala svoj režiserski prvenec, kratki film The Heart . Nekdanja prva hči ZDA je zablestela v obleki, ki jo je oblikovala Vivienne Westwood . Nosila je karirasto obleko, sestavljeno iz rdečega, belega in sivega steznika z odprtimi rameni ter modro-belega krila. Svoj videz je dopolnila z usnjenimi škornji do kolen in dolgimi rjavimi kitkami.

"Kul je," je o svoji obleki dejala 26-letnica glede na videoposnetek, ki ga je objavil Pop Base. "Ne vem veliko o modi, vendar sem vesela, da nosim to obleko." Hčerka nekdanjega predsednika Baracka Obame in Michelle Obama je bila navdušena nad pojavom na tovrstnem dogodku."To je zame nekaj novega in sem, kar malo prestrašena, ampak še vedno zelo navdušena," je dejala Malia.

V začetku tega leta je njen projekt debitiral na filmskem festivalu Sundance v Park Cityju v Utahu. Kratki film študentke s Harvarda govori o moškem, ki žaluje zaradi izgube svoje matere, medtem ko poskuša ugoditi njeni poslednji želji. "Film govori o izgubljenih predmetih in osamljenih ljudeh ter o odpuščanju in obžalovanju," je povedala v videu Meet the Artist in poudarila, da je v težkih trenutkih potrebno najti nežnost in bližino.