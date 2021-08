Malin Andersson po tragični izgubi hčerke znova noseča

"Naslednje poglavje. Nov začetek. Moj srečni konec. Moje celotno vesolje. Moje vse. Ne znam opisati svojih občutkov, ko pišem tole. To je vse, kar sem si kdaj želela in si predstavljala. Zanesljivega partnerja, ki je bil že ves čas v ozadju mojega življenja in me kot prijatelj spremljal zadnja štiri leta, sedaj pa kot ljubimec," je začela ganljiv zapis.

"To ne bi moglo biti bolj resnično in sedaj bova na ta svet spravila čudovito dušo. Moje srce razbija kot noro, oči pa imam polne solz, saj sem še nedolgo nazaj mislila, da mi to ni namenjeno. Motila sem se. Čas ni bil pravi in vsa bolečina, ki sem jo izkusila, je vodila v ta trenutek. Moja družina," je še zapisala.