Malkovich in Modrić zaigrala v novem promocijskem spotu za Hrvaško

Prvi promocijski spot z naslovom Croatia - I hear it's beautiful, ki je dolg več kot šest minut, je bil premierno prikazan pred dvema tednoma, tik pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva.

V spotu, ki je na ogled na družbenem omrežju Youtube, Malkovich nejevoljno sprejme snemanje promocijskega spota za Hrvaško, v katerega ga prisili agent. Na Hrvaškem ga nato pričaka igralec Janko Popović Volarić, ki ga popelje po različnih delih države, ta pa ga na koncu prepriča s svojimi čari.

Spot je nadaljevanje dobil pred tekmo Hrvaške s Portugalsko na SP, tako kot prvega je tudi drugega zasnoval ameriški televizijski producent hrvaških korenin Pete Radovich.