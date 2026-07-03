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Malkovich in Modrić zaigrala v novem promocijskem spotu za Hrvaško

Zagreb, 03. 07. 2026 18.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Luka Modrić

Ameriški igralec hrvaških korenin John Malkovich in hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić sta posnela promocijski spot za Hrvaško, ki so ga premierno predstavili v četrtek pred tekmo Hrvaške in Portugalske v šestnajstini finala SP. Gre za drugi promocijski spot Malkovicha za Hrvaško, potem ko je maja prejel hrvaško državljanstvo.

Prvi promocijski spot z naslovom Croatia - I hear it's beautiful, ki je dolg več kot šest minut, je bil premierno prikazan pred dvema tednoma, tik pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva.

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V spotu, ki je na ogled na družbenem omrežju Youtube, Malkovich nejevoljno sprejme snemanje promocijskega spota za Hrvaško, v katerega ga prisili agent. Na Hrvaškem ga nato pričaka igralec Janko Popović Volarić, ki ga popelje po različnih delih države, ta pa ga na koncu prepriča s svojimi čari.

Spot je nadaljevanje dobil pred tekmo Hrvaške s Portugalsko na SP, tako kot prvega je tudi drugega zasnoval ameriški televizijski producent hrvaških korenin Pete Radovich.

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V dobro minuto dolgem filmu ob Malkovichu glavno vlogo tokrat igra kapetan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić, ki igralcu odkrije melodijo t. i. morskih orgel v Zadru. Orgle, katerih zvok nastaja s pomočjo morskih valov ter plime in oseke, veljajo za eno najbolj prepoznavnih znamenitosti tega mesta.

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Malkovich, čigar prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz Ozalja, je Hrvaško obiskal maja. V Zagrebu ga je tedaj sprejel hrvaški premier Andrej Plenković, notranji minister Davor Božinović pa mu je izročil odločbo o hrvaškem državljanstvu.

John Malkovich Luka Modrić promocijski spot Hrvaška nogometaš
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