Igralka Nicole Kidman , ki je že 13 let v zakonu z glasbenikom Keithom Urbanom , je od slednjega prejela posebno presenečenje. Soprog se ji je poklonil s skladbo s svojega novega albumaGraffiti U, besedilo pesmi pa med drugim opisuje tudi njune spolne navade. V pesmi, ki nosi naslov Gemini, je Keith o svoji boljši polovici zapel, da je v postelji pravi 'manijak', izven nje pa 'glavca'. Nicole, ki pred izdajo moževega novega albuma ni bila seznanjena z dejstvom, da ji bo ta posvetil pesem, kaj šele, da bo ta govorila tudi o njunem spolnem življenju, je zadevo komentirala z besedami: ''Malo je nerodno, ker me je mož označil za spolnega 'manijaka'. Kakorkoli že, vseeno raje vidim, da sem njegova muza, kot pa, da bi dejal: ''O bog, kakšen dolgčas. Nicole, potrudi se malo.''.''Kljub temu, da je 52-letna igralka povedala, da nima namena cenzurirati besedila skladbe, pa na vprašanje, ali se res (tako kot navaja njen soprog v pesmi) prebuja sredi noči, da bi se ljubila, ni želela odgovoriti.

Keith, ki ni pokazal, da bi ga skladba, ki je pritegnila tolikšno pozorenost, spravila v zadrego, se je zgolj pošalil, da Nicole po prvem poslušanju pesmi ni bila ravno pretirano navdušena. Razkril je tudi, kje je v resnici dobil idejo za takšno vsebino: ''Ko ustvarjam, se redko držim vnaprej pripravljenega načrta oziroma ideje. Gemini je nastala, ko smo v sobi sedeli štirje – Ian Kirkpatrick , Justin Tanit , Julia Michaels in jaz. Ian je začel brundati dober ritem, jaz pa sem prijel za kitaro in tako je nastala neka začetna melodija. Justin in Julia sta me v tistem vprašala, ali jim lahko povem kaj o Nicole in jaz sem izustil: ''No, ona je dvojček ... '', na kar je Julia takoj odgovorila s petjem : ''Dragi, ona je oboje ... '' In pesem je od te točke dalje začela dobivati svojo obliko.''

Gemini sicer v prevodu pomeni dvojček, kar je tudi Nicolino astrološko znamenje. 52-letna igralka svoj rojstni dan praznuje 20. junija, ki je obenem tudi zadnji dan znamenja dvojčka, preden ta z 21. junijem preide v znamenje raka. Za dvojčke je, po pisanju astroloških strokovnjakov, značilna dvojna narava na praktično vseh življenjskih področjih. Poleg, za Keitha netipične skladbe Gemini, je glasbenik izdal tudi pesem z naslovom Female, ki je nastala na podlagi odmevnega škandala v zadevi Harveyja Weinsteina in je posvečena vsem zlorabljenim ženskam ter ženskam, ki so na kakršenkoli način izkusile spolno izsiljevanje s strani svojih nadrejenih in ljudi iz svoje okolice. Skladba je, kot je o njej povedal Keith, posvečena tudi njegovi soprogi Nicole in njunima hčerkama Sunday Rose in Faith Margaret.

''Kot soproga in očeta dveh mladih deklet, se me tovrstna tematika dotika na številnih področjih. Ravno tako kot sina – moja mama je namreč še vedno živa. Pesem bolj ali manj govori o vseh ženskah v mojem življenju. Za moškega, ki je odraščal z brati in ga v mladosti niso obkrožale ženske, je zdaj zanimivo biti obkrožen s toliko dekleti - ne le v domači hiši, temveč tudi na poslovnem področju. Skladba mi iz vseh naštetih razlogov res veliko pomeni.''