Malta zahteva nazaj zob, ki ga je v dar dobil princ George

Malta, ki je bila britanska kolonija do leta 1964, želi nazaj prazgodovinski zob morskega psa, ki ga je britanskemu princu Georgeu podaril naravoslovec David Attenborough. Med drugim so dejali, da mora biti fosil razstavljen na otoku, kjer so ga odkrili.

Kot smo že poročali, je Kensingtonska palača na Instagramu sporočila, da je sedemletni princ George med obiskom Davida Attenborougha prejel prav posebno darilo in to je zob morskega psa: "Ko sta se sir David in princ George srečala, je David Georgeu podaril ogromen zob morskega psa, katerega znanstveno ime je carcharocles megalodon, kar pomeni 'veliki zob'."Prav ta zob je namreč David v svoji zbirki imel že več desetletij.