Maluma bo postal očka

Videospot je poln domačih videoposnetkov, ki sta jih v objektiv ujela bodoča starša, vse od prvega obiska ultrazvoka do zabave ob razkritju spola, kjer ju obda rožnat dim, ki mu sledi rožnato obarvan ognjemet.

Maluma je veselo novico pozneje potrdil v intervjuju za podcast Alt.Latino. "Imel bom otroka. Vau, to je noro," je rekel. "To so tako velike sanje. Vedno sem sanjal o tem. To je popoln čas. Mislim, vse lepe stvari, ki jih živim. Tudi jaz iščem več osebnih izkušenj, veš? Obožujem svojo glasbo. Rad sem na turnejah, želim pa tudi, da še naprej rastem kot človek, ne samo kot umetnik."

Glasbenik je med pogovorom razkril ime hčerkice. "Paris, najina čudovita hči, raste v maminem trebuhu in mi daje veliko razlogov, da še naprej sanjam," je dejal. "Kot da mi je ponastavila misli. Trenutno mi je vse. To je noro. To je nor občutek, ki ga bodo razumeli le starši."