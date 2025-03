Maluma hčerki priredil nepozabno rojstnodnevno zabavo

Hčerka priljubljenega kolumbijskega pevca Malume je upihnila že prvo svečko. Enoletni Paris sta pevec in njegova partnerka Susane Gomez priredila veliko zabavo. Kot je razvidno s fotografij, objavljenih na Malumovem profilu na Instagramu, je bila tematika zabave kmetija. V prostoru so bili namreč hlev, na katerem je pisalo Paris, seno, poleg umetnih živali pa je bila na prizorišču tudi živa koza.

Med fotografijami je več prisrčnih trenutkov glasbenika in njegove partnerke Susane med igro s hčerko. Tako družina kot gostje so bili napravljeni v kavbojska oblačila. V tem stilu je bila tudi šestnadstropna torta – na njej so bili namreč konji, poljščine, hlev in ograja.

Mnogi sledilci so hiteli z voščili mali Paris. "Kako čas leti, minilo je že eno leto!" je zapisal eden od uporabnikov. Mnogi so občudovali tudi glasbenikovo očetovsko vlogo. "Videti, kako si postal oče, je kot uresničitev sanj," je zapisal drug.

Pevec je novico o tem, da bo postal oče, oktobra 2023 sporočil v videospotu za pesem Procura, v katerem si par skupaj ogleduje ultrazvok. "To so moje velike sanje. Vedno sem sanjal o tem. Čas za to je popoln. /.../ To je nor občutek, ki ga bodo razumeli le starši," je dejal tedaj.