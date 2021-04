Maluma, kljub druženju s Kim Kardashian, še vedno 'srečno samski'

Maluma in Kim Kardashian sta očitno samo prijatelja. Čeprav sta skupaj preživela nekaj uric na družabnem dogodku v Miamiju ter z veseljem delila tudi skupne fotografije, je njun odnos zgolj platonske narave. Zvezdnika sta pred dnevi skupaj obiskala svečano odprtje objekta The Goodtime Hotel, ki se nahaja v Miamiju.

Kim in Maluma sta na dogodku skupaj preživela kar nekaj časa, med pogovorom sta bila videti sproščena, tema njune debate se je dotikala preteklih dogodkov, pandemije ter slovesnosti, na kateri sta bila prisotna. Ta se je odvila pod okriljem povezovalcev pevca Pharrella Williamsa in poslovneža Davida Grutmana.

Skupne fotografije, ki so po zabavi dosegle javnost, so zanetile kar nekaj govoric. 40-letnica in 27-letnik naj bi bila po besedah oboževalcev videti zelo skladno, mnogo uporabnikov Twitterja je paru na nek način izkazalo podporo, saj jim je bila ideja o njuni morebitni zvezi zelo všeč. Kim in Maluma sta se prvič videla in tako spoznala na modni reviji znamke Dior, ki se je prav tako odvila v Miamiju, leta 2019.