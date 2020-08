Maluma krivi Neymarja za razhod z lepo Natalio?

Priljubljeni kolumbijski pevec Maluma in lepotica hrvaških korenin Natalia Barulích sta se razšla oktobra lani. 28-letna manekenka in didžejka Natalia, ki jo zdaj povezujejo z Neymarjem, je o nezdravem razmerju z Malumo spregovorila junija, medtem ko je 26-letnik o razhodu ves čas molčal. Vse do danes …

Maluma je pred dnevi oboževalce razveselil z novo pesmijo Hawái, izid katere je pospremil tudi videospot. Besedilo pesmi govori o propadli ljubezenski zvezi, in sicer v času družbenih omrežij in Instagrama, kjer ni rečeno, da vsaka objava odraža realnost. Oboževalci so prepričani, da je Maluma v novi pesmi v resnici spregovoril o razhodu z Natalio Barulích.

icon-expand Je Maluma preko pesmi končno spregovoril o razhodu z Natalio? FOTO: Profimedia

In gremo po vrsti … Maluma v videospotu gleda tri fotografije, ki jih je objavila njegova nekdanja partnerica, ki pozira s svojo novo ljubeznijo. Zanimivo je, da so bile fotografije za potrebe videospota posnete na podoben način kot tiste, ki so v javnost prišle z Natalio in brazilskim nogometašem Neymarjem.

Prva fotografija, ki jo vidimo v spotu, spominja na prvo fotografijo Neymarja in Natalie, s katero so se začele pojavljati govorice, da sta par. Druga fotografija v spotu spominja na tisto, ki sta jo didžejka in slavni nogometaš posnela za revijo GQ, tretja pa spominja na trenutek, ki ga je Neymar preživel z Natalio in ga delil na družbenih omrežij.

Na začetku videa vidimo prizor, ko Maluma sedi v baru in razočaranje v ljubezni utaplja v alkoholu. Spomnimo, da smo podoben prizor že lahko videli v videospotu za pesem Felices los 4, a s to razliko, da je tam k šanku pristopila lepa Natalia, Maluma pa je delal v strežbi. In prav pri snemanju tega spota sta se spoznala. "Razmerje postaja nezdravo, toksično," reče temnolaso dekle v spotu Malumi, da bi opravičilo, da njuna zveza škripa. Enak komentar pa je pred tedni dala Natalia, in sicer v intervjuju z Dannyjem Morelom.

Eden od verzov pesmi Hawái se glasi: "Kadila sva vodno pipo in delila sva si dim." Oboževalci pa so ob tem takoj pomislili na staro fotografijo, na kateri sta Natalia in Maluma kadila vodno pipo. Zgolj še eno naključje?

icon-expand Maluma in Natalia med kajenjem vodne pipe. FOTO: Instagram

Potem ko je Maluma objavil videospot, s katerim je napovedal izid novega albuma Papi Juancho, je njegova nekdanja partnerica Natalia Barulich na Instagramu objavila naslovnico vietnamske revijeHarper's Bazaar, na kateri pozira z Neymarjem, ki igra za francoski nogometni klub París Saint Germain.

To pa še ni vse. V Instagramovi zgodbi je delila fotografijo ter zraven zapisala: "V življenju se nič ne zgodi po naključju." Naj še dodamo, da so v sporočilu za javnost ob izidu Malumove nove pesmi zapisali: "Tako kot pri vsaki fikciji je vsaka podobnost z ljudmi, kraji ali dogodki v resničnem življenju čisto naključje." Hm ... Konec koncev vemo, da so največje uspešnice prav tiste, ki govorijo o nesrečnih ljubezni, in Hawáije na dobri poti – če upoštevamo, da ima spot v štirih dneh več kot 11 milijonov ogledov na YouTube – da postane ena od njih.