Maluma med nastopom z J.Lo pozabil besedilo pesmi

Maluma je obisk oddaje The Tonight Show izkoristil za promocijo svoje prihajajoče romantične komedije Poročiva se (Marry Me) , ki v slovenske kinematografe prihaja naslednji teden, 10. februarja. Omenjeni filmski projekt je za kolumbijskega pevca igralski debut, ob njem pa nastopa tudi Jennifer Lopez , s katero sta posnela kar nekaj skupnih prizorov, tudi glasbenih. Eden najpomembnejših je bil zagotovo prizor med Maluminim koncertom v newyorški dvorani Madison Square Garden.

"Nastopal sem z Jennifer," opisuje Maluma. "Prišla je kot kraljica in hotel sem jo samo objeti. Vendar sva imela trotel boben, ker nisem poznal besedila pesmi. Potem sem začel peti in sem pozabil besedilo. Pogledal sem na trotel boben in ta je nehal delati. To se je zgodilo tukaj v Madison Square Gardnu, na enem najpomembnejših koncertov v moji karieri. Ampak Jennifer, držala me je za roko ... stala mi je ob strani. Na koncu nihče ni opazil, da nisem znal besedila."