Maluma o razhodu z Natalio: Veliko ljudi si je marsikaj izmislilo

Zaradi Malumovega najnovejšega singla in videospota Hawai je bilo prelitega veliko črnina. 26-letni kolumbijski zvezdnik je tokrat prvič spregovoril o razmerju z nekdanjo izbranko Natalio Barulich ter v kakšnem odnosu je z Neymarjem. Na Instagramu je v pogovoru v živo iskreno priznal, da se je v preteklosti zapletel tudi z neko oboževalko ter za piko na i presenetil z novim albumom, ki je že v prodaji.

Odkar je Maluma izdal pesem Hawái, se je veliko govorilo in pisalo, da besedilo pesmi govori o njegovi nekdanji izbranki hrvaških korenin Natalii Barulichin njeni zvezi z nogometašem Neymarjem. Čeprav sta se 26-letni pevec in dve leti starejša lepotica razšla že oktobra lani, je Maluma šele zdaj spregovoril o njunem razhodu.

"To leto je bilo za vse nas težko (...) Vsa polemika in vse, kar se je zgodilo, je bilo zelo smešno. Mediji so me nasmejali. Veliko ljudi si je marsikaj izmislilo," je začel Maluma na Instagramu pojasnjevati svoj razhod z Natalio. Oboževalce je seveda najbolj zanimalo, ali je bila Natalia navdih za njegov singel Hawái. Povedal je, da je pesem napisal v sodelovanju z drugimi izvajalci in takoj, ko jo je slišal, je vedel, da je to njegov naslednji hit.

"Nobeno razmerje me ni navdihnilo za nastanek pesmi. Noben dogodek v mojem življenju nima nobene veze s pesmijo. Vem, da si mnogi izmed vas želite, da bi bilo tako, vendar ni. Svoje zadnje razmerje sem končal mirno, srečen sem, vsak od naju (z Natalio) je šel svojo pot. Tudi jaz sem si ustvaril življenje in želel sem posneti to pesem, ker vem, da se mnogi z njo lahko identificiramo," je povedal Maluma, ki je poudaril, da govori resnico, saj je bil do svojih oboževalcev vedno iskren.

"Zdi se mi zelo resno, da me vpletajo v teme drugih ljudi, s katerimi nimam nič (...) Popolnoma nič se ni zgodilo, res ne vem, če sta (Natalia in Neymar) skupaj, konec koncev me ne zanima, ker vsak živi svoje življenje in če sta par, se mi zdi zelo dobro. Z njim (Neymarjem) nimam nobenih težav," je še dodal in zanikal, da bi bil v kakršnem koli konfliktu z Neymarjem. Poleg vsega se je slavnemu 28-letnemu Brazilcu in vsem nogometašem celo zahvalil, saj so njegovo pesem Hawái zavrteli po koncu nogometne tekme, na kateri je igral klub Paris Saint-Germain.

Oboževalci so Malumi med pogovorom med drugim zastavili vprašanje, ali se je že kdaj zapletel s kakšno oboževalko. "Oh, sranje (smeh). Res je, bil sem že z oboževalko. Zakaj pa ne? (nasmeh)," je priznal zvezdnik, ki je, kot kaže, res zelo iskren. Seveda pa je goreče oboževalce zanimala še ena pomembna zadeva, in sicer, zakaj je Maluma v sredo za nekaj ur zaprl svoj profil na Instagramu. V pogovoru v živo je izjavil, da je želel imeti malo miru pred izdajo novega, petega studijskega albuma Papi Juancho.Nato pa oboževalcem naznanil veliko presenečenje, in sicer da je novi album, ki ga je ustvaril med karanteno, že na voljo na vseh platformah. Na njem je 22 pesmi, med njimi tudi pesmi ADMVin Hawái. Izid novega albuma pa je pospremil še nov videospot za pesem Parce,ki jo je posnel v sodelovanju zLennyjem Tavárezom in Justinom Quilesom.