Maluma oboževalke razveselil z razgaljeno fotografijo s počitnic

"Skoraj nisem našel fotografa, ki bi me slikal," je ob svoje tri razgaljene fotografije v španščini pripisal Maluma . Priljubljeni kolumbijski pevec, ki oboževalke redno zapeljuje s svojim glasom in z romantičnimi pesmimi, je tokrat na svojem Instagramu sledilke zapeljeval z golimi fotografijami.

29-letni glasbenik je delil fotografije, kjer pozira v bazenu na dopustu v Miamiju. Na fotografijah je ponosno razkazoval svoje izklesano in tetovirano telo, njegovo 'moškost' pa pokriva le roka dekleta, ki ga je slikalo. V komentarjih so se oglasili številni njegovi sledilci. "Moja punca ne more nehati gledati," je komentiral eden, drugi pa se je pošalil, da zagotovo vsi približujejo del vode na tretji fotografiji, da bi videli, kaj se skriva za roko fotografinje. "To je trenutno najbolj osovražena roka na celem internetu," je komentiral še en oboževalec.