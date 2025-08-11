Svetli način
Tuja scena

Maluma okrcal mamico, ki je na njegov koncert s seboj pripeljala dojenčka

Mexico City, 11. 08. 2025 11.02 | Posodobljeno pred 1 uro

Maluma je med koncertom v Mehiki okaral obiskovalko, ki je s seboj pripeljala majhnega dojenčka brez ustrezne zaščite za sluh. Poudaril je odgovornost staršev do svojih otrok in dodal, da sam svoje hčerke pri teh letih ne bi nikoli izpostavil takšni glasnosti.

Maluma je pretekli vikend prekinil koncert v Mexico Cityju in okrcal mater, ki je s seboj pripeljala majhnega otroka, in to brez zaščite za ušesa. 31-letni pevec je najprej vprašal, koliko je star dojenček, preden je oštel obiskovalko.

"Misliš, da je dobra ideja vzeti enoletnega dojenčka na koncert, kjer so decibeli tako prekleto visoki?" je vprašal in dodal: "Ta dojenček sploh ne ve, kaj tukaj počne. Naslednjič mu zaščiti ušesa ali kaj podobnega. Resno. Težko je. To je tvoja odgovornost."

Oče enoletne hčerke Paris je dejal, da sam tega ne bi nikoli storil. "Mahaš z njim naokoli, kot da je igrača," je dejal in dodal: "Ta dojenček res noče biti tam. Z vso ljubeznijo in spoštovanjem ti povem, zdaj ko sem oče ... jih nikoli ne bi peljal na koncert. Naslednjič bodi malo bolj previdna." Njegov nagovor je navdušil večtisočglavo množico, ki je vzklikala in ga podprla z bučnim aplavzom.

Zvezdnik, ki se trenutno mudi na svetovni turneji +Pretty +Dirty, ki se bo v nedeljo končala v Rosaritu v Mehiki, se je s svojo izbranko Susano Gómez razveselil hčerke lanskega marca.

"9. marca ob 8.23 zjutraj se je rodila ljubezen najinega življenja Paris Londoño Gómez," je takrat zapisal na Instagramu in se zahvalil svojemu dekletu: "Hvala, ker si izpolnila moje največje sanje, da postanem oče."

Maluma Koncert Dojenček Matera
