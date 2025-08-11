Maluma okrcal mamico, ki je na njegov koncert s seboj pripeljala dojenčka

Maluma je pretekli vikend prekinil koncert v Mexico Cityju in okrcal mater, ki je s seboj pripeljala majhnega otroka, in to brez zaščite za ušesa. 31-letni pevec je najprej vprašal, koliko je star dojenček, preden je oštel obiskovalko.

"Misliš, da je dobra ideja vzeti enoletnega dojenčka na koncert, kjer so decibeli tako prekleto visoki?" je vprašal in dodal: "Ta dojenček sploh ne ve, kaj tukaj počne. Naslednjič mu zaščiti ušesa ali kaj podobnega. Resno. Težko je. To je tvoja odgovornost."

Oče enoletne hčerke Paris je dejal, da sam tega ne bi nikoli storil. "Mahaš z njim naokoli, kot da je igrača," je dejal in dodal: "Ta dojenček res noče biti tam. Z vso ljubeznijo in spoštovanjem ti povem, zdaj ko sem oče ... jih nikoli ne bi peljal na koncert. Naslednjič bodi malo bolj previdna." Njegov nagovor je navdušil večtisočglavo množico, ki je vzklikala in ga podprla z bučnim aplavzom.